Jazda na światłach drogowych, nazywanymi także długimi, w ciągu dnia - to jedno z rozwiązań, po które sięga część motocyklistów, by - jak argumentują - poprawić swoją widoczność na drodze. Zdaniem Leszka Śledzińskiego, redaktora naczelnego portalu Jednoślad, mitem jest przekonanie, że długie światła dają pozytywny rezultat pod tym względem. Jak dodaje Piotr Baryła, redaktor naczelny portalu Ścigacz, jeżeli chcemy być bardziej widoczni, możemy założyć kask lub kurtkę w bardziej jaskrawych kolorach. - Długie światła to na pewno nie jest nic dobrego - podkreśla. Dodatkowo taka jazda może uszczuplić stan portfela osoby kierującej motocyklem. Za niezgodne z przepisami włączenie świateł drogowych grozi mandat w wysokości 100 złotych i trzy punkty karne. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.