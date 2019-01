Mercedes-Benz Cars w nowej fabryce w Jaworze na Dolnym Śląsku planuje rozpocząć produkcję baterii elektrycznych do nowego typu pojazdów - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Wartość inwestycji przekroczy 200 milionów euro.

-Nowa inwestycja w fabryce w Jaworze wpisuje się obszar, który bardzo interesuje nasz kraj, czyli elektromobilność- mówił szef rządu Mateusz Morawiecki po spotkaniu z członkiem zarządu Mercedes-Benz Cars ds. produkcji i łańcucha dostaw Markusem Schaeferem.

- Wzmacnia też naszą promocję czystego powietrza, naszą promocję nowego typu mobilności, czyli elektromobilności, bo jest to inwestycja w tym dokładnie obszarze, zaawansowanych technologii baterii elektrycznych - powiedział.

- Branża motoryzacyjna staje się, jest już, hubem innowacyjności na cały świat. Dzięki temu Polska, polscy inżynierowie, pracownicy przesuwają się w górę w globalnych łańcuchach wartości, rośnie konkurencyjność polskiej gospodarki - ocenił premier.

Nowe miejsca pracy

Schaefer powiedział, że fabryka baterii stanie obok już istniejącej fabryki tej firmy. - Będzie to pierwsza fabryka tej skali, która będzie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla - poinformował przedstawiciel Mercedes-Benz Cars.

- W tej chwili wykonujemy kolejny krok, stworzymy 300 kolejnych miejsc pracy w fabryce baterii. Inwestycje w ramach tego projektu przekroczą 200 milionów euro. Nasza lokalizacja stanie się kluczowym elementem naszego łańcucha produkcji na całym świecie - mówił Schaefer.



Dodał, że fabryka w Jaworze będzie dziewiątą fabryką baterii należącą do koncernu; są one zlokalizowane w siedmiu miejscach na trzech kontynentach.



- Mercedes-Benz wierzy w elektromobilność, w inicjatywy przyszłości (...). Nie tylko będzie produkować karoserie samochodów elektrycznych, będzie również produkował serce samochodów elektrycznych, czyli baterie. Nasza decyzja, by rozwinąć działalność w Jaworze jest najlepszym dowodem na to, jak dobrze czujemy się tutaj w Polsce - zaznaczył. Chwalił przy tym współpracę Mercedesa z władzami regionalnymi i krajowymi.

Kolejna fabryka

Przypomnijmy, że Mercedes buduje już w Jaworze fabrykę czterocylindrowe silniki benzynowe i wysokoprężne do swoich samochodów osobowych. Prace rozpoczęły się w 2017 roku, a uruchomienie zakładu zaplanowane jest na koniec 2019 roku.