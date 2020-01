Odtwórz: Policjant o karach za niedostosowanie się do przepisów dot. jazdy na suwak i korytarzu życia

Funkcjonariusze zatrzymali samochód z licznikiem cofniętym o ponad 46 tysięcy kilometrów - poinformowała w piątek policja. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy przepis dotyczący kontroli drogowych. Oprócz standardowego sprawdzenia prawa jazdy czy weryfikacji ubezpieczenia OC, policjanci muszą też spisywać stan licznika pojazdu.

W czwartek policjanci zatrzymali na Zakopiance w okolicach Myślenic zbyt szybko jadącego kierowcę samochodu Peugeot Partner. Kierujący nie miał dobrego dnia. Nie tylko ukarano go mandatem za przekroczenie prędkości o 28 km/h, podczas kontroli funkcjonariusze wykryli też coś jeszcze.



Korzystając z nowych uprawnień policjanci sprawdzili także stan licznika auta. Wynosił on 152456 km. Następnie funkcjonariusze zweryfikowali pojazd w systemie informatycznym Centralna Ewidencja Pojazdów, z którego dowiedzieli się, że stan licznika tego samego auta podczas ostatniego badania technicznego z 2018 roku wynosił 198900 km.

Kierowca nie potrafił wyjaśnić, jak to się stało, że licznik cofnął się o ponad 46 tys. km. Tłumaczył, że jest to pojazd firmowy.

Ze względu na brak aktualnych badań technicznych auta (powinny być wykonane w listopadzie 2019 roku) zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu.



Policja poinformowała też, że sprawa została przekazana do Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, która ma wyjaśnić jak doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny.

Od maja 2019 roku, zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego, cofanie liczników w samochodach czy motocyklach to przestępstwo zagrożone karą nawet do 5 lat więzienia.

Nowe przepisy

Od stycznia 2020 roku policjant, a także inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli drogowej muszą sprawdzić przebieg zatrzymanego do kontroli pojazdu. Aktualny wynik zostanie uwzględniony w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Wyjątkiem są zorganizowane działania kontrolne mające na celu zbadanie trzeźwości możliwie największej liczby kierujących pojazdami.

Fakultatywny jest odczyt licznika w pojeździe holowanym lub przewożonym np. na lawecie.