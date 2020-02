Policja ostrzega przed złodziejami samochodów, działającymi metodą "na walizkę". Przestępcy wykorzystują - nazywane walizką - urządzenie, które służy im do przechwycenia sygnału z klucza zbliżeniowego do auta.

Jak informuje policja na swojej stronie internetowej, za pomocą metody "na walizkę" łupem przestępców padł w nocy z środy na czwartek tak zwany bezkluczykowy samochód o wartości około 300 tys. złotych. Do kradzieży doszło w Bełchatowie.

Właściciela obudził dźwięk silnika odjeżdżającego sprzed domu auta.

"Zaalarmowani policjanci z bełchatowskiej komendy natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Patrolowali ulice. Brał w nich udział również sam pokrzywdzony. Auto zostało namierzone kilkanaście kilometrów od miejsca kradzieży" - poinformowano w komunikacie.

Obecnie trwają "czynności zmierzające do ustalenia sprawców".

Metoda "na walizkę" nazywana jest tak, gdyż urządzenie, którym posługują się złodzieje często przypomina właśnie walizkę. Umożliwia ono kradzież samochodu w nawet kilka sekund.

Złodzieje nie ograniczają się tylko do kradzieży np. w momencie, gdy właściciel wyjdzie z auta i pójdzie na zakupy, ale działają również w okolicach domów. Liczą na to, że kierowca położył zbliżeniowy kluczyk w miejscu, gdzie uda się go wykryć z zewnątrz – np. blisko drzwi czy okna.

Policja radzi, aby nie kłaść kluczyków przy wejściu, w przedpokoju, na parapecie czy nawet przy ścianie zewnętrznej budynku.

"Najlepiej włożyć kluczyk do metalowego pudełka, specjalnego pokrowca, czy zawinąć w folię aluminiową. Dobrze kupić specjalne etui lub inne opakowanie na kluczyk zbliżeniowy do auta, które tłumi sygnały radiowe i zmniejsza ryzyko przechwycenia przez złodziei sygnału emitowanego przez kluczyk" - dodają funkcjonariusze.