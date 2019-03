To, co miało być ułatwieniem dla kierowcy, stało się okazją dla przestępców. W przypadku nowszych aut, wyposażonych w bezkluczykowy dostęp, złodzieje coraz częściej korzystają z metody "na walizkę". O tym, jak można ustrzec się przed stratą pojazdu w ten sposób, w TVN24 opowiadał Marcin Taraszewski z TVN Turbo, były szef wydziału samochodowego KSP.

Metoda "na walizkę" umożliwia kradzież samochodu w zaledwie kilka sekund. Złodzieje wykorzystują wzmacniacz, który w złodziejskim żargonie nazywany jest "walizką". Urządzenie służy im do przechwycenia sygnału z klucza zbliżeniowego do auta.

Mur nie pomoże

Operacja udaje się, jeśli klucz leży wystarczająco blisko, np. w pobliżu drzwi wejściowych do domu. Wzmacniacz przechwytuje sygnał i przesyła go do odbiornika, który ma przy sobie drugi ze złodziei czekający przy samochodzie. Auto "myśli", że to jego właściciel z kluczem i nie stawia oporu.

Eksperci podkreślają jednak, że przed kradzieżą na "walizkę" można się ustrzec (http://www.tvn24.pl)

Dwie minuty i nie ma auta. Najdłużej trwało otwieranie furtki 22 sekundy - otworzenie furtki na podwórze. Siedem sekund - otworzenie samochodu... zobacz więcej » - Auto nie jest w stanie rozróżnić, czy to jest złodziej czy właściciel. Pojazd odbiera ten oryginalny sygnał kluczyka - mówił w TVN24 Marcin Taraszewski z TVN Turbo, były szef wydziału samochodowego KSP.

Jak podkreślał, złodziej przechwytujący sygnał musi znajdować się w odległości nie większej niż 12 metrów od kluczyka. - Zabezpieczenie w postaci muru niczemu nie służy - zaznaczył.

Próbę kradzieży samochodów "na walizkę" zarejestrował ostatnio monitoring jednego z domów w Baninie (Pomorze). Złodziejom nie udało się ostatecznie ukraść samochodu, a niedoszła ofiara postanowiła upublicznić nagranie, by ostrzec innych właścicieli aut.

- Ten pan mógł mieć coś w kształcie klatki Faradaya, która uniemożliwia przechwycenie sygnału z kluczyka. Słyszałem też o przypadkach, że ludzie wkładali kluczyki do lodówki. Tylko że to powoduje rozładowanie baterii - powiedział Taraszewski.

Specjaliści zalecają też trzymać w domu klucz zbliżeniowy daleko od drzwi, a najlepiej zawijać w folię aluminiową. Są też dostępne specjalne futerały, a także alarmy i zabezpieczenia do auta, wymagające prócz klucza dodatkowych kodów do uruchomienia silnika.