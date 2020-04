Odtwórz: 01.04.2020 | "Dobrze, że jest, ale to nie jest to, czego oczekujemy". Przedsiębiorcy o "tarczy antykryzysowej"

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało w piątek o wydłużeniu terminu na rejestrację pojazdu używanego, sprowadzonego z Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Zmiany zawarto w pakiecie ustaw antykryzysowych.

Od początku roku, zgodnie ze zmianami w ustawie Prawo o ruchu drogowym, właściciel używanego pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest zobowiązany zarejestrować pojazd w Polsce w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia lub zawiadomić w tym terminie starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Teraz zdecydowano jednak o wydłużeniu tego okresu.

Więcej czasu na rejestrację auta

Wydłużone do 180 dni terminy na rejestrację oraz na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 roku.

"Ma to na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa oraz zmniejszenie obciążenia pracą organów rejestrujących pojazdy, wynikającego ze zwiększonej liczby osób załatwiających sprawy w urzędach po zmianach wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2020 roku" - wyjaśniło MI.

Resort zaznaczył, że nowe rozwiązanie ma zastosowanie także w przypadku pojazdu sprowadzonego z UE oraz nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie specustawy z 31 marca 2020 roku.

Należy pamiętać, że właściciel, który nie wypełni obowiązku rejestracji, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 złotych.

Spadek sprzedaży

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar podał, że liczba zarejestrowanych aut osobowych spadła w marcu 2020 roku zarówno do analogicznego okresu przed rokiem, jak i do poprzedniego miesiąca. Skumulowana liczba rejestracji po trzech miesiącach także jest niższa od tej zanotowanej w 2019 roku. Tak wynika z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

W marcu zarejestrowano blisko 34 tysiące nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, czyli o 39,9 procent mniej rok do roku. W porównaniu do sytuacji miesiąc wcześniej spadek wyniósł 21,25 procent.

O początku zarejestrowano około 121 tysięcy aut, co wskazuje na spadek sprzedaży w 2020 roku o 22,83 procent.

Z prognoz Instytutu wynika, że w tym roku sprzedaż samochodów spadnie o 24,4 procent i wyniesie 420 tysięcy.