Odtwórz: 02.04.2020 | GIS podał dane. Co szósty zakażony w Polsce to medyk

Eksperci i naukowcy proponują czasowe zmniejszenie limitów prędkości na drogach, aby odciążyć służbę zdrowia w czasie pandemii. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócili się do ministrów zdrowia i infrastruktury.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO



Wniosek do szefów resortu zdrowia oraz infrastruktury o ograniczenie prędkości na drogach został opracowany we współpracy z ekspertami cyklu "Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes".

Pod listem do ministrów Łukasza Szumowskiego i Andrzeja Adamczyka podpisało się dziesięciu ekspertów i naukowców, między innymi z Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Polskiej Akademii Nauk, czy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Zmiana limitów prędkości

Eksperci zwrócili uwagę, że aby odciążyć służbę zdrowia, a tym samym pomóc w walce z koronawirusem, konieczne jest ograniczenie liczby ofiar wypadków drogowych, na co pozytywnie wpłynęłoby ograniczenie limitów prędkości.



Co musi zapewnić pracodawca, jakie obowiązki ma pracownik? Troska o bezpieczeństwo obywateli to najważniejszy cel kolejnych wprowadzanych o... zobacz więcej » We wniosku zaproponowano, aby maksymalna prędkość pojazdów na autostradzie wynosiła 120 km/h, zaś na dwujezdniowej drodze ekspresowej 110 km/h. Dopuszczalna prędkość na jednojezdniowej drodze ekspresowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - według tej propozycji - wyniosłaby 90 km/h. Na pozostałych drogach - poza obszarem zabudowanym – 80 km/h, zaś w terenie zabudowanym całodobowo 50 km/h.



Eksperci swój wniosek uzasadniają m.in. statystykami policyjnymi, które - jak wskazano - potwierdzają, że znacznemu zmniejszeniu natężania ruchu drogowego towarzyszył w ostatnim czasie wzrost liczby poważnych wypadków drogowych.



Zwrócili również uwagę, że fakt, iż zmniejszenie prędkości wpływa na mniejszą liczbę ofiar wypadków drogowych potwierdzają bardzo liczne badania, zarówna zagraniczne, jak i własne, m.in. opracowane na zlecenie resortu infrastruktury. Podkreślili przy tym, że prędkość 120 km/h to dla "przeciętnego człowieka" granica możliwości sprawnego uczestniczenia w ruchu.

Wyższe kary

W ocenie sygnatariuszy listu stan przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości "jest wysoce niezadowalający". "Badania potwierdzają, że w zależności od rodzaju drogi, nawet ponad 50 proc. kierujących pojazdami nie przestrzega obowiązujących ograniczeń" - wskazali we wniosku.



Eksperci chcą również, by sądy uznawały świadome przekraczania dopuszczalnej prędkości w czasie epidemii za działanie o wysokim stopniu szkodliwości społecznej i - w związku z tym - stosowały wobec takich osób górne limity kar. Postulują również o "natychmiastowe przywrócenie możliwości egzekucji dopuszczalnej prędkości przez straże gminne".



Zwolennikiem obniżenia limitów prędkości jest także Instytut Transportu Samochodowego. Dyrektor ITS prof. Marcin Ślęzak zaznaczył, że obecne limity prędkości - zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu - są zbyt wysokie.



Zmiany w rejestracji samochodów z powodu koronawirusa. Ministerstwo wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury poinformowało w piątek o wydłużeniu terminu na rejes... zobacz więcej » - Nadmierna prędkość to główny czynnik sprzyjający powstawaniu wypadków drogowych. Kierowcy jeżdżą zbyt szybko zarówno w miastach, poza obszarami zabudowanymi, jak i na drogach szybkiego ruchu. Potwierdzają to m.in. cykliczne wyniki badań ITS, realizowane na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - zaznaczył Ślęzak.



Podkreślił, że ograniczenie prędkości tylko o 1 km/h daje nawet trzyprocentowy spadek liczby zabitych na drogach. Dodał, że zmniejszenie prędkości jest także istotne z punktu widzenia niechronionych uczestników ruchu drogowego.



- Redukcja prędkości z 60 do 50 km/h daje kierującemu większe szanse na dostrzeżenie pieszego i reakcję. Ponad 90 proc. pieszych ma szanse przeżyć wypadek przy prędkości mniejszej niż 30 km/h, m.in. stąd idea wprowadzania w miastach stref uspokajających ruch 'Tempo 30' - zauważył. Jak dodał, szanse na przeżycie "drastycznie maleją", gdy prędkość uderzenia w pieszego jest większa niż 50 km/h.



ITS podkreśla również potrzebę systematycznego zwiększania sieci fotoradarów oraz odcinkowych pomiarów prędkości poprzez rozbudowę Automatycznego Systemu Nadzoru nad Ruchem Drogowym.