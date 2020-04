Coraz większa liczba zakażonych COVID-19 powoduje, że firmy na całym świecie przestawiają swoją produkcję na sprzęt medyczny, w tym respiratory. Działania w tym celu zapowiedziały między innymi wielkie koncerny motoryzacyjne, lotnicze, a nawet domy mody.

Rządy na całym świecie zaapelowały do firm o pomoc w zakupie lub produkcji szpitalnych respiratorów i innego sprzętu medycznego. Coraz więcej z nich łączy więc siły, aby ograniczyć niedobory tych urządzeń, wykorzystywanych w leczeniu COVID-19.

Koalicja firm

Produkcję respiratorów zapowiedziała Tesla. Urządzenia mają być wytwarzane w zakładzie w Buffalo w stanie Nowy Jork, dotąd specjalizującym się w montażu paneli słonecznych. Fabryka, w której na co dzień pracuje ponad 1,5 tys. osób, została tymczasowo zamknięta z powodu epidemii choroby wywołanej przez koronawirusa.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zakład mógłby faktycznie wznowić pracę. Koncern Elona Muska rozpoczął już jednak współpracę z produkującą sprzęt medyczny firmą Medtronic. Jej szef Omar Ishrak zdradził na początku tygodnia amerykańskiej stacji CNBC, że niebawem, wspólnie z Teslą, rozpocznie produkcję respiratorów.

31 marca Musk ogłosił na Twitterze, że Tesla jest w stanie dostarczyć pewną liczbę respiratorów z homologacją amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). Jest jeden warunek. Urządzenia muszą trafić do pacjentów, a nie do magazynów.



We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know. — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020





Tesla nie jest jedyną firmą, która zdecydowała się na produkcję respiratorów. Ford ogłosił, że razem z firmą GE Healthcare pracuje nad rozszerzeniem swojej linii produkcyjnej o te urządzenia. Koncern chce do lipca wyprodukować 50 tysięcy respiratorów. Producent zadeklarował, że później będzie w stanie budować 30 tys. respiratorów miesięcznie.

General Motors poinformował natomiast, że podjął w tym samym celu współpracę ze spółką Ventec Life Systems.

Linie produkcyjne, zdolne wytwarzać respiratory, przygotowały francuskie koncerny motoryzacyjne Renault i PSA Peugeot Citroen. - Pierwsze 500 sztuk powstanie w ciągu tygodnia - zapowiadał pod koniec marca dyrektor Renault ds. cyfryzacji produkcji Eric Marchiol w wywiadzie dla publicznego nadawcy France Info.

Pierwsze respiratory Renault zostaną wyprodukowane przy użyciu drukarek 3D. Koncern wykorzystał już drukarki 3D kilkanaście dni temu w Hiszpanii do produkcji sprzętu ratowniczego.

Po wybuchu epidemii brytyjski premier Boris Johnson, mając świadomość, że w kraju jest zbyt mało respiratorów (było ich wówczas ok. 4,5 tys.), wezwał firmy przemysłowe, nawet te, które nie zajmują się produkcją sprzętu medycznego do rozpoczęcia produkcji tych urządzeń.



Kilkanaście firm podjęło wyzwanie i kilka dni temu rząd zamówił 10 tys. respiratorów od konsorcjum, które tworzą m.in. firmy Airbus, Ford, Siemens, Meggitt oraz zespoły Formuły 1 - McLaren i Mercedes. Równolegle swój projekt opracowuje producent odkurzaczy Dyson.

- Przez całą naszą historię brytyjska produkcja zawsze odpowiadała na wezwanie w czasach narodowej potrzeb. Respiratory są jednym z najbardziej skomplikowanych urządzeń medycznych, a prędkość i skala, z jaką rozwija się projektowanie i produkcja, są niezwykle inspirujące" - oświadczył we wtorek Michael Gove, kanclerz księstwa Lancaster, czyli minister bez teki w gabinecie Johnsona.



- W ten weekend pierwsze tysiące nowych respiratorów zejdą z linii produkcyjnej i zostaną dostarczone do NHS (publicznej służby zdrowia - przyp. red.) w przyszłym tygodniu. Stamtąd będą szybko rozesłane na pierwszą linię - dodał.

Nie tylko respiratory

W czwartek włoska firma motoryzacyjna Lamborghini ogłosiła, że rozpoczyna produkcję masek ochronnych oraz plastikowych przyłbic.

Producent sportowych samochodów oświadczył, że zamierza w ten sposób wspomóc szpital Sant'Orsola-Malpighi w Bolonii w północnych Włoszech. Dziennie ma być produkowanych kilka tysięcy masek oraz ok. 200 przyłbic, które mają powstawać na drukarkach 3D.



- W sytuacji kryzysowej musieliśmy wnieść konkretny wkład (...) poprzez wsparcie tych, którzy są na pierwszej linii. Wspólnie chcemy wygrać tę bitwę - powiedział Stefano Domenicali, dyrektor generalny Automobili Lamborghini.



Wcześniej na wsparcie walki z pandemią zdecydował się słynny projektant mody Giorgio Armani, którego włoskie fabryki odzieży produkują obecnie kombinezony ochronne dla personelu medycznego. Także włoski dom mody Prada przestawił się na wytwarzanie masek i kombinezonów, produkcją ochronnych akcesoriów zajmują się również Calzedonia i La Sportiva.