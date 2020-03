Producenci samochodów odpowiadają na wezwania rządów i będą pomagać w walce z epidemią. Jak informuje BBC, giganci motoryzacyjni będą produkować maseczki oraz respiratory.

Największe koncerny samochodowe z USA, Europy i Azji wstrzymały produkcję, by w ten sposób przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Mimo to zamierzają wznowić działanie fabryk, ale zamiast aut w ich zakładach będą powstawać produkty medyczne.

Maseczki i respiratory

W poniedziałek w chińskiej fabryce Fiata rozpoczęło się przekształcanie linii do produkcji maseczek - ma ich tam powstawać milion miesięcznie. Prezes firmy Mike Manley poinformował w mailu, że produkcja ma ruszyć w najbliższych tygodniach - informuje BBC.



Z kolei amerykańskie koncerny General Motors, Ford i Tesla zapowiedziały, że udostępnią swoje zasoby i pomogą w produkcji respiratorów. Podobne przyrzeczenie złożyły japoński Nissan oraz brytyjskie zespoły Formuły 1.



W niedzielę prezydent USA Donald Trump napisał na Twitterze, że "Ford, General Motors i Tesla otrzymały zielone światło do produkcji respiratorów i innych produktów".



Ford, General Motors and Tesla are being given the go ahead to make ventilators and other metal products, FAST! @fema Go for it auto execs, lets see how good you are? @RepMarkMeadows @GOPLeader @senatemajldr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2020





Wcześniej amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) uprościła proces wydawania pozwoleń na wprowadzenie niektórych sprzętów medycznych do obrotu, by w ten sposób przyspieszyć produkcję respiratorów.



Z kolei Elon Musk, szef Tesli, przekazał, że kupił 1255 respiratorów z Chin i nakazał ich przesłanie do Los Angeles.