Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA poinformowało w piątek, że w związku z pandemią COVID-19 sprzedaż aut w Europie spadła w marcu o 55 procent.

We Włoszech sprzedaż samochodów spadła w ubiegłym miesiącu o 85 procent, we Francji - o 72 procent, a w Hiszpanii o 69 procent.

W Niemczech, gdzie najpóźniej wprowadzono restrykcje, sprzedaż spadła o 38 procent.

Jak wynika z danych ACEA, w Polsce odnotowano spadek o około 41 procent - z 50,1 tysiąca do 29,7 tysiąca aut.









Koronawirus a sprzedaż samochodów

Fiat Chrysler sprzedał o 77 procent mniej samochodów, grupa PSA (Peugeot, Citroen, Opel) - o 68 procent, Renault (Dacia, Łada) - o 64 procent, a Volkswagen - o 46 procent.

Tymczasem koncern Ferrari poinformował w czwartek, że jej sprzedaż utrzymuje się na wyjątkowo wysokim poziomie.



Szef koncernu John Elkann oznajmił, że nowe modele samochodów "zostały entuzjastycznie przyjęte przez rynek", w związku z czym wyniki firmy są rekordowe i pozwolą jej "skonfrontować się z przyszłością", która jednak pozostaje niepewna w związku z pandemią i brakiem jasnych rokowań co do jej trwania bądź nawrotów.



Koncern Ferrari zamknął ze względów sanitarnych swoje centralne zakłady w Maranello, które mają wkrótce być stopniowo otwierane, a tymczasem fabryki firmy produkują też części do respiratorów.

W marcu w Europie wyprodukowano w sumie o 1,2 miliona samochodów mniej, niż przewidywano.

Agencja Associated Press zwróciła uwagę, że przemysł motoryzacyjny odpowiada za 7 procent Produktu Krajowego Brutto Unii Europejskiej, a zamykanie zakładów lub częściowe ograniczenie produkcji wpłynęło na 1,1 mln pracowników tego sektora.

Import spadł

Spadki obserwujemy również na rodzimym rynku. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar kilka dni temu poinformował, że w marcu sprowadzono do Polski 41,5 procent mniej używanych samochodów niż w marcu 2019 roku. Podkreślił również, że jest to "najsłabszy marzec od 14 lat".

We wszystkich województwach tegoroczny import był mniejszy niż przed rokiem.