Ponad 1,3 miliona kilometrów - taką rozbieżność w stanie drogomierza ujawnili policjanci łódzkiej drogówki. "Za przestępstwo zmiany wskazań drogomierza podejrzany może spędzić za kratkami nawet pięć lat" - poinformowano w komunikacie.

21 stycznia 2020 roku około 6:20 policjanci zostali wezwani na miejsce zdarzenia drogowego na ul. Dąbrowskiego w Łodzi, podczas którego TIR wjechał w torowisko tramwajowe.

Funkcjonariusze po dotarciu na miejsce kolizji ustalili, że 57-letni kierowca nieprawidłowo zmienił kierunek jazdy, nie zauważył znaku nakazującego ominięcie go z lewej strony i wjechał na wydzielone torowisko tramwajowe. Poruszając się po nim, uszkodził betonowy właz studzienki odwadniającej torowisko.

Ta patologia przekraczała w Polsce "wszystkie możliwe granice". Liczniki w autach pod lupą Ponad milion kilometrów mniej na liczniku niż powinien miał samochód skontrolowa... zobacz więcej » Jak wskazała policja w komunikacie, podczas oględzin pojazdu policjanci sprawdzili wskazania drogomierza i porównali je z zapisami w elektronicznej bazie. Wówczas okazało się, że istnieje ponad milionowa rozbieżność w jego przebiegu.

Z zapisów, które w lutym 2019 roku do systemu wprowadził diagnosta wynikało, że pojazd przejechał 1 459 tys. kilometrów, natomiast w dniu kontroli było ich już tylko 133 tys. Teraz policjanci będą wyjaśniać, jak doszło do rozbieżności wskazań licznika i kto jest za to odpowiedzialny.

To kolejny taki przypadek w ostatnich dniach. W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o zatrzymanym do kontroli drogowej w Krakowie kierowcy, który miał ponad milion kilometrów mniej na liczniku niż powinien.

Z kolei w środę, podczas kontroli samochodu w wielkopolskich Książenicach, policjanci ujawnili cofnięty licznik samochodu o 300 tys. km. Peugeotem kierowała 20-letnia mieszkanka gm. Grabów n. Prosną.

Nowe przepisy

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady kontroli drogowych. Obecnie policjanci mają obowiązek sprawdzać i spisywać stan licznika, a odczytane wskazania drogomierza przesłać do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Policja przypomina, że od początku roku wymiana licznika musi być odpowiednio udokumentowana, a przeprowadzić ją można jedynie w określonych przypadkach.

Za zmianę wskazania drogomierza lub ingerencję w prawidłowość jego pomiaru grozi kara więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat. Należy pamiętać, że takiej samej karze podlega zarówno osoba, która cofa licznik pojazdu, jak i ta, która taką korektę zleca.