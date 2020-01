Odtwórz: Policjant o karach za niedostosowanie się do przepisów dot. jazdy na suwak i korytarzu życia

We wtorek rano ruszyła pierwsza w tym roku akcja "Smog", podczas której policjanci kontrolują emisję spalin - poinformowało Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Naruszenie norm oznacza zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.

Podczas akcji "Smog" policjanci sprawdzą także ogólny stan techniczny pojazdu. W pierwszej kolejności będą wybierane auta, wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska.

Jak podkreśla KGP, patrole będą zwracały uwagę również na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Policjanci podczas kontroli będą wykorzystywać dymomierze (używane do pomiarów jakości spalin w samochodach z silnikiem Diesla) i analizatory spalin (używane w silnikach Diesla i w benzynowych). Policja dysponuje około setką takich urządzeń.

Jak podkreślają policjanci, funkcjonariusz może zatrzymać dowód rejestracyjny również wtedy, kiedy nie dysponuje urządzeniem do pomiaru jakości spalin.

Właściciel lub posiadacz pojazdu w złym stanie technicznym może zostać ukarany mandatem do 500 zł, nawet jeśli to nie on siedział za kierownicą podczas kontroli. Takiej samej kary należy się spodziewać za brak ważnych badań technicznych samochodu.

Poprzednie lata

Z danych Biura Ruchu Drogowego KGP wynika, że w 2018 roku w ramach 12 akcji policjanci skontrolowali ponad 276,3 tys. pojazdów i wykryli ponad 2 tys. nieprawidłowości w zakresie emisji spalin; w związku z naruszeniami przepisów dotyczących ochrony środowiska zatrzymano prawie 8 tys. dowodów osobistych.

W 2019 roku policjanci przeprowadzili natomiast prawie 291,6 tys. pojazdów i wykryli ok. 3 tys. nieprawidłowości w związku z emisją spalin; w związku z naruszeniami przepisów dotyczących ochrony środowiska zatrzymano ponad 13,5 tys. dowodów rejestracyjnych. Najczęstszą przyczyną był wyciek płynów eksploatacyjnych.

Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza w Polsce umiera 45-50 tys. osób rocznie. Najwięcej zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 i benzo(a)pirenu, emitują sektor bytowo-komunalny i transport.