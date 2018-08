Koncerny motoryzacyjne zagrożone karami. Za nadmierne emisje spalin

Europejscy producenci motoryzacyjni tacy jak Renault czy Mercedes-Benz powinni liczyć się z wysokimi karami finansowymi, jeśli nie dostosują się do wchodzących w życie od 2020 roku nowych unijnych norm emisji spalin - wynika z analizy firmy IHS Markit.

W dokumencie podkreślono, że jeśli koncerny przekroczą zaostrzone normy to mogą zostać ukarane kwotą ok. 14 mld euro. IHS Markit prognozuje, że tylko "sejsmiczna zmiana" w zapotrzebowaniu na zelektryfikowane pojazdy pozwoli uniknąć przekroczenia, wyznaczonych przez UE, poziomów emisji.



Wcześniej analitycy Exane BNP Paribas wskazywali, że unijnymi karami najbardziej zagrożone są francuskie koncerny PSA Group i Renault. W ich przypadku sankcje bardzo poważnie odbiłyby się na zyskach, w związku z tym nie mogą sobie pozwolić na przekroczenie norm.

Rośnie emisja CO2

Nowa opłata uderzy w kierowców. "Tak jest, niezależnie od tego, co mówią koncerny" Wprowadzenie opłaty emisyjnej wpłynie na wysokość cen, a tym samym na inflację,... zobacz więcej » Jak zwraca uwagę agencja Bloombera koncerny motoryzacyjne od lat wiedziały o planowanych przez UE zmianach. Jednak wiele z nich nadal nie zmniejszyło średniego poziomu emisji dwutlenku węgla swych flot.

W 2017 roku po raz pierwszy od lat wzrósł poziom emisji tego gazu. Ma to związek z odchodzeniem klientów od samochodów z silnikami Diesla, które charakteryzują się bardziej wydajnym zużyciem paliwa w porównaniu z pojazdami z napędami benzynowymi.



IHS Markit szacuje średni poziom emisji europejskich flot na poziomie 122,9 grama dwutlenku węgla na kilometr - to o 8 gramów więcej niż zakłada wyznaczony cel.

Trzy filary

Komisja Europejska przyjęła w maju 2018 roku dokument "Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich", w którym określiła środki, jakie państwa członkowskie mogą zastosować w celu zwalczania zanieczyszczenia powietrza. Opierają się one na trzech filarach: normach jakości powietrza, celach krajowych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz normach emisji dla głównych źródeł zanieczyszczeń, np. z pojazdów, statków, sektora energii i przemysłu.



KE szacuje, że co roku z powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniem powietrza w UE umiera ok. 400 tys. osób, a cele dotyczące ograniczenia szkodliwych substancji w powietrzu ustanowione na lata 2005 i 2010 są nadal przekraczane w 23 z 28 krajów członkowskich.