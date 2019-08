W Kalifornii oficjalnie zaprezentowano Bugatti Centodieci, najmocniejszy samochód w historii francuskiego koncernu. Superauto wyróżnia również cena, która zaczyna się od 8,9 miliona dolarów czyli 35 milionów złotych.

Centodieci po włosku oznacza "110". Nazwa auta to nie przypadek. W ten sposób szefowie koncernu chcieli uczcić 110. rocznicę założenia firmy.

Inspiracja poprzednikami

Samochód wyglądem nawiązuje do kultowego modelu EB110, który zadebiutował w 1991 roku. Pod względem rozwiązań technologicznych bazuje jednak na Chironie, podstawowym modelu marki.

Auto wyposażono 8-litrowy silnik W16, generujący moc 1600 KM i 1600 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

Samochód rozpędza się do setki w 2,4 sekundy, a do 200 km/h - w 6,1 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono elektronicznie do 380 km/h.

Bugatti wyprodukuje tylko 10 egzemplarzy Centodieci. Wszystkie są już sprzedane. Dostawy rozpoczną się w 2022 roku.

Cena Centodieci zaczyna się od 8,9 mln dolarów. To i tak "niewiele" w porównaniu do ceny Bugatti La Voiture Noire. Model, który powstał tylko w jednym egzemplarzu, w marcu bieżącego roku sprzedano za 18,68 mln dolarów, co czyni go najdroższym samochodem świata.