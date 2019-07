Adamczyk zainaugurował system płatności AmberGO na autostradzie A1 z Torunia do Gdańska

Adamczyk zainaugurował system płatności AmberGO na autostradzie A1 z Torunia do Gdańska "Źródło: tvn24"

Do końca roku kierowcy mają zyskać 120 kilometrów ekspresówki na Pomorzu Zachodnim. Nim jednak się to stanie, postoimy w korkach w drodze nad morze. O utrudnieniach dla kierowców poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA wskazała, że w wakacje ruch na głównych trasach prowadzących nad morze wzrasta nawet trzykrotnie w porównaniu do reszty roku. Efektem są korki, zwłaszcza w miejscach budowy lub przebudowy dróg.

"Ten rok jest pod tym względem szczególny, związane jest to z realizacją szeroko zakrojonego programu inwestycji drogowych, takich jak między innymi budowa dróg S3 i S6 oraz przebudowa autostrady A6" - zaznacza GDDKiA. Przypominając, że planując wyjazd, "warto pamiętać o możliwości ominięcia miejsc, w których tworzą się zatory trasami alternatywnymi".

Lista utrudnień

We wtorek szczeciński oddział GDDKiA poinformował o utrudnieniach na drodze wojewódzkiej numer 163 w Kołobrzegu. "Na budowanym węźle Kołobrzeg Wschód drogi S6 został wprowadzony ruch wahadłowy w związku z wykonywaniem podłączenia DW163 do rond węzła" - czytamy we wpisie na Twitterze. Utrudnienia potrwają około miesiąca.







To niejedyne problemy czekające na kierowców podróżujących drogą S6 między Goleniowem a Koszalinem.

"Otwarty jest już odcinek Goleniów-Nowogard, ale na pozostałych fragmentach trwają roboty. Szczególnie odczuwalne będą prace na fragmencie Nowogard-Płoty" - czytamy w komunikacie. Jak dodano, do końca roku zostanie otwarty cały odcinek S6 między Goleniowem a Koszalinem o długości 120 kilometrów.









Do połowy lipca większa cierpliwość będzie potrzebna podczas podróży autostradą A6 na odcinku Szczecin Dąbie - Rzęśnica. "Wykonawca inwestycji - firma Energopol Szczecin S.A. zapowiada, iż około połowy lipca udrożni przejazd przebudowywaną jezdnią w kierunku Świnoujścia, wówczas będą czynne dwie jezdnie" - wskazano.









Przez cały okres wakacyjny będą utrudnienia na drodze S3 na odcinkach Brzozowo-Miękowo i Miękowo-Rzęśnica. Na przebudowywanym moście przez rzekę Ina na obwodnicy Goleniowa jest zwężenie do jednej jezdni.

"W kilku miejscach ruch zostanie skierowany na tymczasowe jezdnie omijające budowane obiekty inżynierskie, można się również spodziewać ruchu pojazdów budowy na DK3. Z pewnością w weekendy wakacyjne może to powodować spowolnienia ruchu" - poinformowała Dyrekcja.









Możliwych utrudnień w kierunkach nadmorskich można spodziewać się jeszcze na obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11. "Do końca lipca będzie obowiązywał objazd DK20 do północnego ronda obwodnicy poprowadzony częściowo drogą wspomagającą, a częściowo po jezdniach obwodnicy" - poinformowano.









Niewielkie utrudnienia czekają również na kierowców na włączeniach obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10.





Spowolnienia czekają również na kierowców podróżujących nad morze z innych regionów. GDDKiA przypomina, że rozpoczęła się przebudowa starej "jedynki" do parametrów autostrady na odcinku od Tuszyna pod Łodzią po Częstochowę. Prace potrwają do przełomu lat 2021 i 2022.

W budowie jest także drugi most na Odrze w ciągu S3 na wysokości Cigacic w województwie lubuskim. "Tam w chwilach wzmożonego ruchu zdarzają się zatory. Utrudnienia zakończą się w grudniu br." - wskazano.

Nowe odcinki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała ponadto, że w wakacje planowane jest także oddanie do ruchu kilku odcinków dróg.

W pierwszym tygodniu lipca kierowcy mają zyskać kolejne 30 kilometrów ekspresowej S17 od obwodnicy Garwolina do Ryk. "Pod koniec wakacji planujemy połączyć odcinki S17 przed i za Rykami dzięki czemu 140-kilometrową trasę pokonamy w 70 minut" - czytamy w komunikacie.

Dyrekcja na przełomie lipca i sierpnia planuje również usunąć ostatnie ograniczenia na S8 pomiędzy Radziejowicami a Przeszkodą, co ułatwi wyjazd z Warszawy w kierunku Katowic. "W tym samym czasie otworzymy fragment autostrady A1 od Pyrzowic do węzła Częstochowa Południe. Dzięki temu od granicy z Czechami będziemy mogli przejechać aż do okolic Częstochowy autostradą" - dodano.

Pod koniec czerwca minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zainaugurował funkcjonowanie automatycznego systemu płatności AmberGo za przejazd północnym odcinkiem autostrady A1 z Torunia do Gdańska - to jedno z ułatwień w drodze nad morze. Aby z niego skorzystać wystarczy mieć specjalną aplikację, nadal można jednak na bramkach płacić w tradycyjny sposób.