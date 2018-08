Kobiety są lepszymi kierowcami niż mężczyźni. Tak przynajmniej mówią wyniki brytyjskiego raportu. Ośmiu na dziesięciu sprawców drogowych wykroczeń to mężczyźni. Jeżdżą za szybko, częściej powodują wypadki i płacą mandaty. Dlatego na Wyspach Brytyjskich to panowie płacą większe składki ubezpieczeniowe. Czy to dyskryminacja? O szczegółach opowiadał w TVN24 BiS Mateusz Walczak.