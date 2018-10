Odtwórz: Brak mandatu za wyprzedzanie na podwójnej ciągłej. Apel do ministra infrastruktury

Kilka tysięcy złotych trzeba zapłacić za brak OC przez ponad dwa tygodnie. Jeszcze więcej zapłacą jednak nieubezpieczeni kierowcy, którzy spowodują wypadek drogowy. Materiał programu "Raport" w TVN Turbo.

- Największym zagrożeniem bywa zrujnowanie swojego domowego budżetu, ponieważ kierowca, który spowoduje wypadek bez OC, musi oddać odszkodowanie, które ofierze lub ofiarom wypłacił Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - wyjaśniała Aleksandra Biały z UFG.

Przedstawiciele Funduszu wyliczyli, że na każdy tysiąc ubezpieczonych kierowców wypadek powodują dwie osoby. Wśród tysiąca nieubezpieczonych - osiem osób.

- Tutaj najwyższy tak zwany regres, czyli to, co sprawca musi oddać, przekracza cztery miliony złotych - dodała Biały.

Kary za brak OC

Głównym powodem nieopłacania polis są ich wysokie ceny. - Mówimy tutaj najczęściej o tych samochodach starszych, osobach, których po prostu nie stać na utrzymanie pojazdu w dobrym stanie technicznym, jak i na wykupienie ubezpieczenia - wskazał młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski z Komendy Stołecznej Policji.

Jedna piąta nieubezpieczonych, którzy powodują najpoważniejsze wypadki, to osoby w wieku od 21 do 25 lat.

- Mamy gotowy profil całościowy. Mamy młodego kierowcę, który niedawno uzyskał uprawnienia, którego nie stać jeszcze na nowy pojazd. Nie stać go też na ubezpieczenie i bardzo często tendencja do ryzyka, by nie ponosić tego kosztu jest dosyć duża - powiedziała Ewa Odachowska, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego.

Ubezpieczyciele od młodych osób często żądają nawet kilku tysięcy złotych.

Od 1 października br. nie trzeba już wozić ubezpieczeniowych kwitków. Nie znaczy to jednak, że policja wierzy kierowcom na słowo. - Jeżeli policjant podczas sprawdzenia w policyjnej bazie danych stwierdzi, że pojazd nie jest ubezpieczony na daną chwilę, to wówczas sporządza zawiadomienie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - podkreślił Rzeczkowski.

Wtedy kierowcę czeka kara. Jeżeli nie posiada OC ponad dwa tygodnie, to zapłaci - według najnowszych stawek - aż 4,5 tysiąca złotych.