Kamery samochodowe cieszą się coraz większą popularnością wśród kierowców. Dzięki nim można zarejestrować przebieg ewentualnego wypadku, chronią też przed wyłudzeniami ze strony innych kierowców. Jednak nie wszędzie w Europie można ich używać bez ograniczeń, w niektórych krajach za samo posiadanie tego urządzenia grożą wysokie grzywny.

W Unii Europejskiej nie obowiązują jednolite przepisy dotyczące używania kamerek w samochodach. Wyjeżdżając w tym roku na wakacje za granicę pamiętajmy, że każdy kraj inaczej podchodzi do obecności kamerek w samochodzie. Korzystanie z nich bez żadnych ograniczeń dozwolone jest m.in. w Bośni i Hercegowinie, Danii, we Włoszech, na Malcie, w Holandii, Serbii, Hiszpanii i Szwecji.

Lista ograniczeń

W Austrii obowiązuje całkowity zakaz używania wideorejestratorów. Co więcej, już samo jego posiadanie jest nielegalne. Za złamanie tego przepisu grozi grzywna w wysokości nawet 10 tys. euro (około 43 tys. zł). Za recydywę kara wzrasta do 25 tys. euro.

Jedziesz autem za granicę? Warto pamiętać o ubezpieczeniu Planujesz wyjazd autem poza Polskę? Jak ubezpieczyć auto przed zagranicznym wyja... zobacz więcej » Używanie kamerek samochodowych jest nielegalne również w Luksemburgu chociaż w przeciwieństwie do Austrii można je posiadać. Materiał z wideorejestratora nie jest dopuszczony jako dowód w sądzie nawet jeżeli nagranie dowodzi o winie kierowcy lub jej braku.

W Niemczech nagrań z kamery nie można umieszczać w mediach społecznościowych chyba, że twarze i tablice rejestracyjne są zasłonięte. Materiał może być zakwalifikowany jako dowód w sądzie. Wideorejestrator musi być tak zamocowany, aby nie zasłaniał widoku.

We Francji, podobnie jak w Niemczech, można używać wideorejestratora pod warunkiem, że nie zasłania on widoku na drogę. Nagrań nie można umieszczać w internecie, można je wykorzystywać wyłącznie do celów prywatnych.

W Belgii można zarówno posiadać jak i używać kamerę, ale tylko do prywatnych celów. Kierowca biorący udział w wypadu może użyć nagrania jako dowodu w sprawie, ale pod warunkiem poinformowania o tym fakcie wszystkich pozostałych uczestników zdarzenia.

W Norwegii obowiązuje zakaz instalowania urządzenia w zasięgu wzroku kierowcy.

Bardzo restrykcyjnie do sprawy podchodzą w Portugalii. Nielegalne jest zarówno posiadanie jak i używanie kamerki.

W Wielkiej Brytanii kamery są legalne. Nie mogą jednak zasłaniać kierowcy widoku. Nagranie może być wykorzystanie jako dowód w sądzie. Jeżeli kamera jest zamontowana nieprawidłowo, kierowcy grozi grzywna, a nagranie nie może posłużyć jak dowód.

Chociaż w Szwajcarii używanie kamery jest legalne to istnieje bardzo wiele ograniczeń, które sprawiają, że stają się one praktycznie bezużyteczne. Nie wolno używać ich do celów rozrywkowych oraz dokumentowania podróży. Inni kierowcy muszą być świadomi tego, że są nagrywani. Surowe przepisy dotyczące ochrony danych sprawiają, że nie można rejestrować osób, miejsc oraz innych samochodów, które nie mają związku z ewentualnym wypadkiem.

Na Słowacji kamera nie może w żaden sposób ograniczać kierowcy widoku. Nagranie może być też wykorzystane w sądzie jako dowód.

Na Węgrzech materiał pochodzące z kamerek samochodowych należy usunąć najpóźniej pięć dni roboczych od nagrania. Możemy je opublikować tylko wtedy, gdy ukryjemy wszelkie dane umożliwiające identyfikację nagrywanego, np. twarz czy numer tablicy rejestracyjnej.