Rosyjski koncern Kałasznikow zaprezentował koncept samochodu elektrycznego CV-1. Pojazd został zaprojektowany w oparciu o model Iż-21 252 "Combi" i zdaniem Kałasznikowa, może w przyszłości konkurować z Teslą - poinformowała rosyjska stacja Dożd.

Jak powiedziała dyrektor komunikacji zewnętrznej koncernu Kałasznikow Sofia Iwanowa, "mówimy o konkurowaniu z Teslą, bo obecnie jest to projekt z dziedziny samochodów elektrycznych, który zakończył się sukcesem". - Chcemy z nim powalczyć, a przynajmniej nie poddać się walkowerem" - zaznaczyła.

Co pod maską?