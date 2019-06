Rząd jeszcze w tym roku chce uregulować tak zwaną jazdę na suwak. Jak tłumaczy Ministerstwo Infrastruktury, które jest odpowiedzialne za przygotowanie projektu, "konieczne jest uzupełnienie dotychczasowych regulacji prawnych obowiązujących w Polsce o wprowadzenie przepisów precyzyjnie określających postępowanie kierowców".

Jak wynika z informacji dostępnych na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Pojawiła się potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań, które byłyby »pomocne« w zmniejszeniu długości zatorów drogowych, a co za tym idzie zapewnieniu płynnego i bezpieczniejszego ruchu na drogach w przypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu, kiedy na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu w jednym kierunku, co najmniej jeden z pasów np. kończy się (zanika)" - czytamy w informacji resortu o przyczynach wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie.

Jazda "na suwak"

Według Ministerstwa Infrastruktury "stosowanie przez polskich kierowców metody zamka błyskawicznego (jazdy "na suwak" - red.), która nie jest uregulowana w polskich przepisach ustawowych, jest jedynie wciąż mało spopularyzowanym efektem działań promujących i uświadamiających społeczeństwo".

Dlatego resort wraz z nowelizacją Prawa o ruchu drogowym chce wprowadzić obowiązek jazdy "na suwak", czyli naprzemiennego włączania się do ruchu.

Znaki informujące o tej metodzie jazdy pojawiły się już w kilku miastach Polski, między innymi Gdańsku, Katowicach, Sopocie, Warszawie. Na razie nie można karać za ich nieprzestrzeganie, stanowią jedynie zalecenie.

Jak dodano, biorąc pod uwagę przykłady z polskich dróg, jak choćby wymuszanie wjechania z końca swojego zanikającego pasa przez kierujących pojazdami na pas ruchu z dalszą możliwością kontynuacji jazdy i przepisy obowiązujące w niektórych państwach Unii Europejskiej - Prawo o ruchu drogowym nie zawiera wystarczająco jednoznacznych dyspozycji dla zachowania się kierujących pojazdami w przypadku zanikania chociażby jednego z pasów ruchu na jezdni jednokierunkowej.

Resort przypomina, że Prawo o ruchu drogowym reguluje wprawdzie sposób wykonywania manewru zmiany pasa ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, jednak - jak dodano - "przepis ten obowiązuje w - niemalże niezmienionej formie - od 1998 roku".

"Dlatego też konieczne jest uzupełnienie dotychczasowych regulacji prawnych obowiązujących w Polsce o wprowadzenie przepisów precyzyjnie określających postępowanie kierowców w przypadku omawianego problemu" - czytamy.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie KPRM, projekt w tej sprawie ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2019 roku. Według oficjalnych harmonogramów (stan na koniec czerwca) do końca kadencji pozostały trzy posiedzenia Sejmu i trzy posiedzenia Senatu - ostanie we wrześniu.