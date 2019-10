Odtwórz: Jazda "na suwak" i "korytarze życia" do konsultacji międzyresortowych

Jeszcze w tym roku pojawią się nowe obowiązki dla kierowców, dotyczące tworzenia korytarzy życia i jazdy na suwak. - Dzięki nim poprawi się bezpieczeństwo na polskich drogach - ocenił w piątek rano podczas konferencji prasowej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Po południu zielone światło nowelizacji dał Senat.

Obowiązek tworzenia korytarza życia i jazdy na suwak wprowadza nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która została w środę przyjęta przez Sejm, a w piątek bez poprawek przez Senat. Za nowelizacją głosowało 84 senatorów. Nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać po 21 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Taką zmianę do ustawy wprowadzili posłowie - wcześniej planowano, że ustawa wejdzie w życie 1 listopada.

Zdrowie i życie

- Wprowadzając te przepisy (dotyczące korytarza życia - red.) chcemy, aby każdy z kierowców miał świadomość tego, że zdrowie i życie poszkodowanych często zależy od jego zachowania. Często zależy od tego, czy kierowca umożliwi samochodom ratunkowym przejazd, czy nie - powiedział minister Adamczyk.

- Z kolei przepisy dotyczące jazdy "na suwak" to rozwiązanie równie często i od dawna postulowane. Postulowane przez środowiska, które zajmują się bezpieczeństwem w ruchu drogowym. (...) Polska jest dzisiaj wielkim placem budowy, gdzie realizuje się wiele inwestycji drogowych, stąd też kierowcy muszą się w wielu miejscach liczyć z wyzwaniami związanymi ze zmniejszeniem liczby pasów ruchów - dodał minister.

Andrzej Adamczyk dodał, że do tej pory kierowcy, którzy nie stosowali do zasad dotyczących korytarzy życia oraz jazdy na suwak mogli czuć się bezkarni, a po wprowadzeniu nowych przepisów ma się to zmienić.

Jakie kary?

Zmiany dla kierowców później niż zakładano. Jest decyzja Sejmu Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzający pr... zobacz więcej » Podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wyjaśnił, że "korytarza życia nie robimy wówczas, kiedy widzimy pojazdy uprzywilejowane za nami. Robimy go wtedy, kiedy nie mamy możliwości przejazdu, bo jest wypadek".

- Od samego początku kierowcy pierwszych pojazdów, którzy widzą, że nie przejadą, bo coś się wydarzyło, powinni zjechać na boki i ten korytarz zainicjować. Jeżeli chodzi o korytarze życia, to Polacy naprawdę już umieją je robić, dlatego nie przewidujemy w tym zakresie lawiny mandatów - mówił.

Policjant nadmienił, że czasem znajdują się osoby, które nie stosują się do reguł. - Teraz my, jako egzekwujący przepisy, będziemy mieli więcej możliwości przekonywania takich kierowców, że nie warto tak robić - uściślił Kobryś.

Policjant będzie miał możliwość zastosowania tzw. dowolności w mandacie za niestosowanie przepisu - kara może wynosić od 20 do 500 złotych.

Korytarz życia

Nowa regulacja ma doprecyzować obecnie obowiązujące przepisy poprzez dokładne określenie zasad tworzenia przez kierujących wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych oraz ustępowania im pierwszeństwa, w tym właściwy kierunek zmiany pasa ruchu w celu stworzenia korytarza życia.

W skrócie – kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami - na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.



Jak uformować #KorytarzŻycia, którym w razie wypadku będą mogły przejechać służby ratunkowe?



Reguluje to przyjęty przez rząd projekt ustawy opracowany przez



https://t.co/0YmCXYFlvw pic.twitter.com/vOCKZ1D0Ge — Ministerstwo Infrastruktury (@MI_GOV_PL) September 5, 2019





Jazda na suwak

W przypadku jazdy na suwak przepisy precyzyjnie określą zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Sformalizują też zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.

Propozycje Ministerstwa Infrastruktury są zbliżone do sprawdzonych od lat rozwiązań funkcjonujących w wielu w krajach Europy.