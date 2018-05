Najwięcej na polskich ulicach jest Lwów. Najmniej jeździ po nich gepardów. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez jednego z producentów olejów silnikowych. Mowa o raporcie "Drogowa dżungla, czyli Polak za kierownicą". Szczegóły tego zwierzęcego podziału w programie "Raport" w TVN Turbo przedstawił Mateusz Skwirut.

Co czwarty kierowca na polskich drogach to lew. Ma średnio 43 lata i długi staż za kierownicą. Z wyprzedzeniem planuje trasę i kontroluje sytuacje na drodze. Dba o siebie i innych.

Nowe wyposażenie obowiązkowe w autach. Jak wpłynie na ceny? Komisja Europejska proponuje zmiany w obowiązkowym wyposażeniu aut. Jeśli zostan... zobacz więcej »

Liczną grupę z drogowej dżungli stanowią także słonie, których jest 17,9 procent. - Słonie to ci kierowcy, którzy bardzo dbają o swój komfort. Chcą mieć dobre auta, jeździć w bardzo dobrych warunkach i dbają bardziej o siebie i o swoich współpasażerów - wyjaśnia Tomasz Sobierajski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.



Na polskich drogach jest również sporo zebr. To głównie kobiety, które wożą ze sobą dzieci, więc prowadzą samochód pewnie. Według badań jest ich 17,3 proc. Charakteryzują się tym, że posiadają umiejętność błyskawicznej reakcji na drodze oraz zamiłowaniem do długich wycieczek.



Tygrysy zaś stanowią 15 procent wszystkich kierowców. To kierowcy, którzy chcieliby rządzić na drodze. Kochają nowe, luksusowe auta i ekstremalną jazdę. Uważają, że kierowcy powinni się im podporządkować.

Szybka jazda

Innym typem kierowcy jest lemur (14,6 proc.). - Jemu jazda służy wyłącznie temu, aby się bawić za kierownicą - mówi Sobierajski. Cechą lemurów jest również jazda z tzw. zimnym łokciem i głośne słuchanie muzyki.



Najmniej na drogach jest za to gepardów (11,3 proc.), ale za to nie sposób ich nie zauważyć. - To młodzi mężczyźni, którym testosteron uderza do głowy. Jeżdżą oni bardzo szybko, ale niekoniecznie oznacza to, że niebezpiecznie. Gepardom przeszkadzają tylko światła, bo nie mogą się za bardzo rozpędzić - twierdzi Sobierajski.