W pierwszym półroczu tego roku do Polski trafiło ponad pół miliona używanych samochodów osobowych, a ich średni wiek to 11 lat i siedem miesięcy - podają eksperci.

Według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, import samochodów używanych po pierwszym półroczu 2019 wyniósł 502 193 sztuki - niespełna 1 proc. więcej niż przed rokiem. Pomimo odnotowanego spowolnienia, tegoroczny wynik przekroczył pół miliona sprowadzonych aut. "Wcześniej z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w rekordowym 2008 r." - podał instytut.

Statystyczny wiek sprowadzonych w tym roku aut wynosi 11 lat i siedem miesięcy i jest to mniej niż średnia w 2018 r., która wyniosła blisko 15 lat.

Kantar TNS na zlecenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP) przeprowadził badanie opinii "Rynek samochodów używanych w Polsce – doświadczenia i oczekiwania Polaków".

29 proc. ankietowanych poszukuje na rynku wtórnym samochodu o wartości nieprzekraczającej 10 tys. zł. 35 proc. badanych jest gotowe zapłacić od 10 do 20 tys. zł, a 33 proc. uważa, że zakup dobrego i sprawdzonego auta używanego to wydatek pomiędzy 20 a 50 tys. zł.

Tylko 3 proc. Polaków staje się właścicielami samochodów z rynku wtórnego o wartości powyżej 50 tys. zł.

Znane marki

Psycholog biznesu dr Leszek Mellibruda uważa, dla Polaków bardzo ważnym elementem jest wizerunek marki, "dlatego wolą kupić starszy i tańszy samochód znanej marki i dzięki temu móc się wyróżnić niż nowszy, mniej popularnej".

Jego zdaniem innym czynnikiem jest chęć użytkowania samochodu w krótkim okresie. - Dla wielu rodzin zakup taniego samochodu wynika z faktu, iż jest to drugi lub kolejny samochód i główną rolę odgrywa w tym przypadku cena, a nie walory techniczne auta - zaznaczył.

- Poza tym dla Polaków kwestia ochrony środowiska nie jest tak istotna, jak w krajach Europy Zachodniej, więc nie nauczyli się kupować droższych samochodów ekologicznych. Inny powód to podejście ludzi młodych. Dla nich najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze samochodu jest cena i nie zwracają uwagi na jego wiek - podkreślił Mellibruda.

Z kolei w opinii psychologa Jacka Santorskiego to, że Polacy nie planują przeznaczyć wysokich kwot na zakup samochodu, może wynikać z hierarchii ważności wydatków. Jak wskazał, Polacy coraz częściej wolą przeznaczyć pieniądze na kupno domu czy mieszkania i zatroszczyć się o przyszłość swoich dzieci.

- Samochód przestał być takim symbolem prestiżu jak kiedyś; najważniejsze jest to, aby był sprawny - zaznaczył. Dodał jednocześnie, że Polacy mniejszą wagę przywiązują do kwestii bezpieczeństwa niż chociażby Skandynawowie, a co za tym idzie, decydują się na tańsze, ale mniej bezpieczne auta.

Cofnięty licznik

Jak zauważył dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu (ZPL) Andrzej Sugajski, wśród zarejestrowanych w Polsce samochodów z "drugiej ręki" jest wiele egzemplarzy pochodzących z importu.

Rocznie sprowadzanych jest do Polski ok. 1 mln używanych samochodów, a szacunki pokazują, że nawet 65-85 proc. z nich może mieć cofnięty licznik. Dodatkowo ich stan techniczny i niejasna historia powodują, że poruszanie się nimi ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na polskich drogach, na co uwagę zwracała m.in. Najwyższa Izba Kontroli.

Według Sugajskiego, statystyczny Kowalski jest jednak w stanie nabyć używane auto w dobrym, a co ważniejsze potwierdzonym stanie technicznym, kupując auta po skończonych kontraktach leasingowych czy umowach flotowych od firm obsługujących te kontrakty.

- Istotne jest, aby wybór używanego auta był przemyślany, a pojazd miał udokumentowaną historię przebiegu czy napraw, które można w wiarygodny sposób sprawdzić - dodał.

Godny zaufania

Z badania wynika, że ponad 70 proc. Polaków szuka samochodów "godnych zaufania", a więc pochodzących z wiarygodnego źródła, ze znaną i potwierdzoną historią eksploatacji oraz przebiegiem.

"Ankietowani najchętniej kupiliby samochód używany wśród znajomych - 40 proc. odpowiedzi, traktując ten sposób jako najbardziej godny zaufania. Na drugim miejscu (31 proc. wskazań) znalazły się punkty, w których oferowane są auta używane, zlokalizowane przy salonach sprzedaży nowych samochodów" - podano w badaniu.

W badaniu wskazano, że na zakup auta używanego kupujący poświęcają dużo czasu. "Aż 43 proc. badanych przyznało, że na poszukiwanie samochodu poświęcili od 1 do nawet 3 miesięcy" - czytamy.

Wśród trudności, jakie napotykają w trakcie szukania auta używanego, w pierwszej kolejności kupujący wymieniają zły stan techniczny (55 proc. wskazań.), brak zaufania do sprzedającego (42 proc.) oraz nieznaną lub niewiarygodną historię eksploatacji (41 proc.).

Aż 82 proc. badanych podkreśla, że w przypadku zakupu samochodu używanego najważniejszy jest dla nich w pełni udokumentowany stan techniczny (82 proc.) oraz w pełni udokumentowany przebieg samochodu (80 proc.).

Według Kantar, prawie połowa badanych (46 proc.) przyznaje, że jeśli będą kupować kolejne auto, ponownie będzie to samochód używany. "W tej grupie badanych aż 47 proc. zaznaczyło, że samochody używane mogą być bardzo dobre, trzeba tylko wiedzieć, gdzie i jak ich szukać.

Osiem proc. badanych zadeklarowało, że przy następnym zakupie samochodu na pewno nie wezmą pod uwagę auta używanego, tylko zdecydują się na zakup nowego.

Wynajem

