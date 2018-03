Miliony Polaków niebawem wyruszą w trasę, aby odwiedzić najbliższych na święta. Przed wyjazdem warto sprawdzić, ile mamy punktów karnych. Teraz można zrobić to przez internet - zauważa resort cyfryzacji.

Ministerstwo przypomina, że kierowcy wyruszający na święta mogą sprawdzić, ile punktów karnych mają na swoim koncie. Można zrobić to zupełnie za darmo i przez internet.

Raty za telewizor z konta emeryta. Seniorzy wspomagają budżety bliskich Dwóch na pięciu emerytów pomaga finansowo swoim bliskim. Średnia kwota miesięczn... zobacz więcej »

Jak sprawdzić?

Aby sprawdzić stan punktów karnych online, potrzebujemy Profilu Zaufanego, który pozwala potwierdzić tożsamość w sieci.



Jeśli mamy już swój Profil Zaufany (jego założenie jest możliwe przy wykorzystaniu elektronicznych serwisów niektórych banków), to powinniśmy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl, wybrać zakładkę "Kierowcy i pojazdy", a później kliknąć "Sprawdź swoje punkty karne". Co dalej?



1. System przeniesie cię na stronę Profilu Zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.



2. Po zalogowaniu system przeniesie Cię z powrotem do serwisu obywatel.gov.pl.



3. Informacja o Twoich punktach karnych wyświetli się od razu.



4. Możesz ją pobrać w formacie PDF i wydrukować. Taki wydruk ma charakter informacyjny, czyli nie jest to dokument urzędowy. Oznacza to, że sąd albo urząd może nie uznać takiego dokumentu (np. jako dowód w sprawie). Jeśli potrzebujesz urzędowego zaświadczenia o punktach karnych, dostaniesz je w komisariacie policji.



Baza danych jest aktualizowana raz dziennie, więc wyświetlona informacja może się zmienić. Dlatego jeżeli masz wątpliwości, sprawdź swoje punkty karne jeszcze raz, na przykład następnego dnia.

Świąteczne kontrole policji

Jadąc na święta Wielkanocne należy pamiętać, że pośpiech nie jest dobrym doradcą. Należy też wiedzieć, że o bezpieczeństwo na drogach będzie w tym roku dbało nawet 5 tysięcy policjantów, którzy będą brali udział w akcji "Wielkanoc".



Mundurowi szczególną uwagę będą zwracać na przekraczanie prędkości, ale kontrole obejmą również stan techniczny pojazdów, przewóz pasażerów oraz trzeźwość.



Komenda Główna Policji zapowiedziała w czwartek, że w czasie akcji będzie wykorzystywany cały sprzęt, jakim dysponuje policja, a więc oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami czy radarowe i laserowe mierniki prędkości. Jeśli pozwoli na to pogoda, na drogach pojawią się także policyjne motocykle.



Policja przypomina również, że kierowcy przed wyruszeniem w drogę powinni zadbać o bezpieczeństwo i zwrócić szczególną uwagę na to, by być wyspanym i wypoczętym, sprawdzić stan techniczny auta, a także zabezpieczyć przewożony ładunek, który w trakcie zderzenia może być niebezpieczny dla kierowcy i pasażerów.



Kierowcy powinni zaplanować trasę tak, by co najmniej raz na dwie godziny zrobić pięcio- lub dziesięciominutowy postój. Zwrócił także uwagę, że na drodze mogą się już pojawić motocykle, które kierowcom samochodów znacznie trudniej zauważyć niż inne auta.