Czy w waszych samochodach brzydko pachnie z nawiewów? To niemal standard, gdy po zimie zaczynamy używać klimatyzacji. Coraz popularniejsze są środki, dzięki którymi możemy sami pozbyć się z auta nieprzyjemnych zapachów. Jak to zrobić sprawdzał reporter magazynu "Raport" w TVN Turbo.

Jeżeli poczujemy brzydki zapach z naszej klimatyzacji, to niekoniecznie musimy udawać się do serwisu. W supermarketach i sklepach z akcesoriami motoryzacyjnymi bez trudu znajdziemy środki, dzięki którym pozbędziemy się smrodu z nawiewów.



Mogą zasnąć i spowodować wypadek. Chrapanie groźne dla kierowców Wykańcza organizm kierowcy i przyczynia się do wypadków drogowych. Obturacyjny b... zobacz więcej » Przy zakupie środków do czyszczenia klimatyzacji warto zwrócić uwagę do czego są one przeznaczone. Część z nich to tylko odświeżacze, a żeby pozbyć się śmierdzącego problemu potrzebujemy preparatu do odgrzybiania.

Jak to zrobić?

Cała operacja czyszczenia klimatyzacji nie jest skomplikowana i zajmuje około 20 minut. Większości środków używa się podobnie. Należy wyłączyć klimatyzację, włączyć dmuchawę na najwyższe obroty i maksymalnie obniżyć temperaturę.

Następnie trzeba wyciągnąć filtr przeciwpyłkowy, w jego miejsce jak najgłębiej włożyć rurkę z aplikatorem i opróżnić całe opakowanie preparatu. Trzeba pamiętać, że po każdorazowym czyszczeniu układu klimatyzacji należy zamontować nowy filtr kabinowy.



Koszt zakupu preparatu to około 30 złotych. Jeżeli jednak nie czujemy się na siłach, zawsze możemy pojechać do profesjonalnego serwisu, żeby ten przeczyścił nam cały układ. Odgrzybianie chemiczne kosztuje około 90 złotych.



Według ekspertów klimatyzację należy czyścić przynajmniej raz na dziewięć miesięcy.