Maksymalnie 25 kilometrów na godzinę - z taką prędkością będą mogły się poruszać hulajnogi elektryczne w Polsce. Tak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury, które opublikowało założenia do projektu w tej sprawie. Jak dodano, urządzenie transportu osobistego będzie traktowane jak rower, dlatego też kierujący będzie mógł korzystać ze ścieżek rowerowych. Ministerstwo zaproponowało także wprowadzenie ograniczeń wiekowych.

Według resortu potrzeba wprowadzenia zmian przewidzianych w projekcie ustawy wynika między innymi z oczekiwań społecznych oraz potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Jak wskazano, w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z dynamicznym rozwojem urządzeń transportu osobistego, do których zaliczono m.in.: hulajnogę elektryczną oraz deskorolkę elektryczną.

"Rozwój ten powoduje, że wskazane urządzenia stają się coraz bardziej dostępne i popularne, głównie wśród mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, w szczególności za pośrednictwem bardzo dynamicznie rozwijających się w ostatnim czasie, w dużych miastach, wypożyczalni tego typu urządzeń (hulajnóg elektrycznych)" - dodał resort.

Brak regulacji

Aktualnie obowiązujące przepisy Prawa o ruchu drogowym nie przewidują możliwości poruszania się na elektrycznych hulajnogach czy deskorolkach po drogach publicznych, po drogach w strefach zamieszkania oraz drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu.

Jak dodano, obecnie obowiązujące przepisy nie określają, jakie prawa i obowiązki mają użytkownicy elektrycznych hulajnóg. Czy mogą korzystać ze ścieżek rowerowych, chodników czy może muszą jeździć po ulicach.

Ponadto - jak zauważyło MI - z obecnych przepisów wynika, że osoba poruszająca się przy pomocy tego typu urządzenia nie może być traktowana jako pieszy, ani też jako kierujący rowerem. To powoduje wątpliwości i brak jednolitego podejścia do osób poruszających się na elektrycznych hulajnogach czy deskorolkach ze strony policji i straży miejskiej.

Elektryczne hulajnogi jak rowery

Teraz ma się to jednak zmienić. Ministerstwo Infrastruktury proponuje, by do przepisów Prawa o ruchu drogowym wprowadzić definicję urządzenia transportu osobistego. Zgodnie z nią szerokość takiego urządzenia ma nie przekraczać w ruchu 0,9 metra, długość - 1,25 metra, a maksymalna masa własna pojazdu to 20 kilogramów.

Pojazdy, których zgodnie z definicją źródłem napędu będzie napęd elektryczny, będą mogły się poruszać z maksymalną prędkością 25 kilometrów na godzinę.

Zgodnie z projektowaną regulacją kierujący elektryczną hulajnogą będzie mógł - tak jak w przypadku roweru - korzystać ze ścieżek rowerowych i innej rowerowej infrastruktury.

Kierujący będzie także zobowiązany posiadać uprawnienia do kierowania takie same jak w przypadku roweru - m.in. karta rowerowa. "Z tego względu, osoby poniżej 10. roku życia (granica wieku dla możliwości uzyskania karty rowerowej) nie mogą korzystać z urządzeń transportu osobistego" - dodano.

Zgodnie z obecnymi przepisami osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem.

Kary

Jednocześnie projekt ustawy zabrania używania na drodze publicznej urządzenia wyposażonego w napęd elektryczny, chyba że jest to wspomniana hulajnoga lub elektryczna deskorolka. Wprowadza także kary administracyjne dla podmiotu świadczącego sprzedaż lub usługi wypożyczenia urządzeń transportu osobistego, które nie będą spełniały wymagań. W tym celu projekt ustawy wprowadza również zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Kary będą nakładane przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w drodze decyzji, od której będzie przysługiwało odwołanie do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Projekt ustawy zawiera jednak przepis przejściowy, zgodnie z którym obecnie dostępne urządzenia wyposażone w napęd elektryczny niespełniające wymagań określonych projekcie MI powinny zostać dostosowane do tych wymagań w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ministerstwo poinformowało, że projekt ustawy zostanie przesłany do uzgodnień wewnątrzresortowych oraz uzgodnień międzyresortowych. Planowany termin przyjęcia nowych przepisów przez Radę Ministrów, to trzeci kwartał 2019 roku.