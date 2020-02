Odtwórz: Tak zmieniał się średni wiek samochodów sprowadzanych do Polski

W miniony weekend przeprowadzono prace aktualizacyjne w usłudze Historia pojazdu. Dzięki temu zainteresowani w raporcie otrzymają dodatkowe informacje: o zatrzymanych dowodach rejestracyjnych oraz o stanie licznika spisanego przez policję podczas kontroli drogowej.

Na rządowej stronie historiapojazdu.gov.pl wystarczy wpisać numer rejestracyjny, VIN oraz datę pierwszej rejestracji i możemy poznać część historii pojazdu, który mamy lub który właśnie zamierzamy kupić.

W raporcie otrzymamy informacje między innymi o roku produkcji auta, polisie, badaniu technicznym, średnim zużyciu paliwa na 100 km oraz liczbie właścicieli.

Historia Pojazdu po zmianach

Teraz usługa została rozszerzona. Jak możemy przeczytać na stronie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, prace aktualizacje były prowadzone w piątek i sobotę.

Po zmianach w usłudze dostępna jest dodatkowo informacja o stanie dokumentów, czyli informacja o tym czy dowód rejestracyjny jest u posiadacza, czy został zatrzymany przez organ kontroli ruchu drogowego. Ponadto zainteresowani dostaną w raporcie także informację o stanie licznika spisanego przez organy kontroli ruchu drogowego.

Obowiązek spisywania stanu drogomierza policjanci mają od początku 2020 roku.

To jednak nie koniec. Od 1 marca do CEPiK mają bowiem zostać wprowadzone informacje o szkodach istotnych, czyli takich, które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i kwalifikujących pojazd po wypadku do dodatkowego badania technicznego.

Zmiany były zapowiadane przez rząd jeszcze w 2018 roku.