Firma Harley-Davidson zapowiedziała przeniesienie produkcji swoich słynnych motocykli na eksport do państw Unii Europejskiej do zakładów spółki poza granicami Stanów Zjednoczonych. Przyczyną takiej decyzji są całe wprowadzone przez Brukselę w odpowiedzi na podobny ruch ze strony administracji Donalda Trumpa. Jak przełoży się to na cenę legendarnych motocykli? O tym w TVN24 BiS mówił Paweł Blajer.

