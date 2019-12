Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje 79 inwestycji drogowych o długości 940,8 kilometra. Ich wartość wynosi około 35,5 miliarda złotych. Drogowcy jeszcze w 2019 roku planują udostępnić do ruchu kilka odcinków ekspresówki w województwie kujawsko-pomorskim.

Wcześniej GDDKiA informowała, że oprócz budowy nowych odcinków dróg będzie w latach 2020-2026 ogłaszać około 220 zadań dotyczących istniejącej sieci drogowej. Przygotowywany jest również Program Budowy Obwodnic na lata 2020-2030.

S5 w Kujawsko-Pomorskiem

GDDKiA zapowiedziała, że do końca roku odda jeszcze do użytku kolejne kilometry ekspresowej "piątki". Będą to odcinki w województwie kujawsko-pomorskim.



"Do końca roku planujemy udostępnić dla kierowców odcinek Mielno - Żnin Północ o długości 25,1 kilometra, jedną jezdnię odcinka Żnin Północ - Szubin Północ o długości 19,3 kilometra oraz blisko 15-kilometrowy odcinek Bydgoszcz Północ - Bydgoszcz Opławiec stanowiący fragment obwodnicy Bydgoszczy. To prawie 60 kilometrów trasy S5, z których przed końcem roku będą mogli skorzystać podróżujący" - poinformowali drogowcy.

W poniedziałek otwarto 25-kilometrowy odcinek S5 z Jaroszewa do granicy z województwem wielkopolskim.









Problemy z budową dróg

"Niewiele osób w to wierzyło". Nowy odcinek A1 otwarty przed świętami W poniedziałek po południu oddano do ruchu główną trasę autostradowej obwodnicy... zobacz więcej » Wiosną drogowcy mierzyli się z problemami na budowach polskich dróg. Na wielu odcinkach nie działo się nic, a wykonawcy po zimie odmawiali powrotu na place budowy.

Jeszcze w lutym włoskie koncerny wystąpiły do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o dopłatę 1,2 miliarda złotych. W konsekwencji GDDKiA odstąpiła od kilku umów.

Problemy dotyczyły między innymi autostradowej obwodnicy Częstochowy w ciągu A1. Na koniec 2018 roku stan realizacji obwodnicy Częstochowy wynosił niespełna 50 procent. 29 kwietnia br. GDDKiA odstąpiła od umowy z firmą Salini Polska. Jak wyjaśniali drogowcy, odstąpienie od umowy było spowodowane brakiem prowadzenia prac, a także znacznym opóźnieniem względem harmonogramu.

Prace kontynuował inny wykonawca. Ostatecznie "w ciągu 150 dni, łącznie z niedzielami, zrealizowano roboty o łącznej wartość ponad 400 milionów złotych". Autostradowa obwodnica Częstochowy została oddana do użytku w poniedziałek.