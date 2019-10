Zarządy włosko-amerykańskiej grupy motoryzacyjnej Fiat Chrysler i francuskiego koncernu PSA Peugeot uzgodniły fuzję dwóch przedsiębiorstw. Połączone firmy stałyby się czwartym największym producentem samochodów na świecie, o potencjalnej wartości około 50 miliardów dolarów.

Oficjalne wspólne oświadczenie o zgodzie na fuzję opublikowano w czwartek rano.



Koncerny zgodziły się, by zmierzać "w stronę całkowitego połączenia obu podmiotów w formie fuzji 50/50" - napisano w komunikacie.

Rozmowy o fuzji mają być sfinalizowane w ciągu "nadchodzących tygodni", wtedy też ma zostać uzgodniony wiążący protokół - dodano.



Na czele nowo powstałego przedsiębiorstwa, z siedzibą w Holandii, ma stanąć prezes FCA John Elkann. Prezes Grupy PSA Carlos Tavares ma zostać dyrektorem generalnym (CEO).



Fuzja ma przynieść 4,1 mld dolarów synergii rocznie, bez zamykania fabryk - poinformowano.

Kwestia przyszłości fabryk jest istotna z polskiego punktu widzenia, ponieważ Fiat Chrysler ma zakład w Tychach (produkcja m.in. Fiata 500) oraz w Bielsku-Białej (produkcja silników). Z kolei PSA w Gliwicach produkuje m.in. Opla Astrę, a w Tychach silniki benzynowe.

Agencja AP zauważa, że połączone koncerny będą mogły podzielić między sobą koszty rozwoju pojazdów elektrycznych i autonomicznych.



Jak zauważono, decyzja zapadła po około pięciu miesiącach od załamania się negocjacji o fuzji Fiata Chryslera z innym francuskim koncernem, Renault.

Sprzedaż

W ubiegłym roku Fiat Chrysler i PSA, właściciel takich marek jak Peugeot, Citroen i Opel, razem sprzedały 8,7 mln samochodów, co czyni je razem czwartym podmiotem na świecie pod względem ilościowym. Razem wyprzedziłyby w tym zestawieniu General Motors, który sprzedał 8,4 mln egzemplarzy w 2018 roku. Jednak nadal miałyby duży dystans do nadrobienia w stosunku do pierwszej trójki (VW, Renault-Nissan-Mitsubishi, Toyota).

Będący na czele zestawienia Volkswagen sprzedał 10,8 mln samochodów, podobny wynik odnotował sojusz Renault-Nissan-Mitsubishi, a Toyota miała 10,6 mln dostarczonych egzemplarzy.