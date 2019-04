Co czwarty został wyprodukowany w PRL-u. Zaskakujące dane z polskich dróg

Co czwarty samochód wpisany do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców to "martwa dusza" - wynika z analizy Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.

W bazie CEPiK na koniec 2018 roku było zarejestrowanych 23,7 miliona samochodów osobowych. Z tego ponad 6 milionów, czyli 25,7 procent, stanowiły tak zwane martwe dusze.

Chodzi o pojazdy niewyrejestrowane, w przypadku których upłynęło ponad 10 lat od daty pierwszej rejestracji w Polsce i w okresie 6 lub więcej lat nie wpłynął żaden komunikat aktualizujący (od organów rejestrujących, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, stacji kontroli pojazdów).

Maluchy i duże fiaty

W większości przypadków (według Samaru 62,8 proc.) "martwe dusze" to auta kojarzące się z czasem PRL. Nadal są obecne w bazie CEPiK, chociaż najprawdopodobniej – przynajmniej w większości przypadków - zakończyły swój samochodowy żywot.

Prym w zestawieniu wiedzie Fiat 126p, popularnie nazywany maluchem. Na koniec 2018 roku były zarejestrowane 1 milion 804 tysiące 624 takie pojazdy. Pierwsze maluchy zjechały z taśmy produkcyjnej w Bielsku-Białej na początku czerwca 1973 roku, ostatnie 150 - we wrześniu 2000 roku.

Na drugim miejscu znalazł się Fiat 125p (duży fiat) - 628 655, zaś na trzecim FSO Polonez - 522 672.

Tuż za podium zostały sklasyfikowane: Syrena 105 - 134 611 oraz Wartburg - 97 319.





Z danych Eurostatu za 2016 rok, które opublikowano w ubiegłym roku, wynika, że Polska ma najwięcej starych aut w całej Unii. Dwadzieścia lat lub więcej ma 33,7 procent wszystkich aut w naszym kraju. Eksperci zwracali jednak uwagę, że liczba ta mogła być zawyżona właśnie przez "martwe dusze".

Za Polską znalazła się Estonia - 27,6 procent, a na trzecim Malta - 22,8 procent. Tuż za podium sklasyfikowano Finlandię, w której stare samochody stanowią 22,5 procent wszystkich aut.

Na drugim biegunie znalazły się zaś takie kraje jak Irlandia, Dania, Luksemburg, czy Belgia.