Ferrari testuje model hybrydowy napędzaną benzyną i prądem. Auto ma być dużo cichsze od tradycyjnych samochodów marki.

Jeszcze dwa lata temu szef koncernu Ferrari Sergio Marchionne stwierdził, że auta z wierzgającym koniem w logo bez charakterystycznego ryku silnika byłyby "nieprzyzwoite". W ostatnim czasie musiał jednak zmienić zdanie, bo Ferrari rozpoczęło testy aut z silnikami hybrydowymi. Maszyny będą różnić się od dotychczasowych modeli nie tylko napędem, ale i dźwiękiem wydobywającym się spod maski. Nowe auta mają być bowiem bardzo ciche.

Nowe uprawienia szefa skarbówki. Może blokować konta podejrzanych o oszustwa Od poniedziałku szef Krajowej Administracji Skarbowej może blokować konta firm p... zobacz więcej »

Marchionne zdradził Bloombergowi, że Ferrari nie planuje produkcji w pełni elektrycznego samochodu przed 2022 rokiem, ale producent rozwija pojazdy hybrydowe, których silniki będą napędzane benzyną i prądem. Te słowa mają już przełożenie na rzeczywistość, bo w zeszłym miesiącu producent opublikował film pokazujący testy auta, które mimo potężnego przyśpieszenia nie wydaje niemal żadnego dźwięku.



Jak podaje Bloomberg, swoje pierwsze auta wyposażone w hybrydowy silnik Ferrari ma wypuścić na rynek już w przyszłym roku. Taki napęd ma być wkrótce dostępny we wszystkich modelach nowych samochodów a od 2020 roku producent zastosuje go również w swoim pierwszym SUV-ie. Według szefa Ferrari będzie to najszybszy SUV na rynku.



Według prognoz analityków Ferrari ma zwiększyć roczną produkcję aut do blisko 15 tysięcy egzemplarzy. Mają one trafiać do bogatych klientach, którym nie zależy na ryku silnika a raczej na aucie umożliwiającym luksusową i szybką podróż.

E-rywalizacja

Bloomberg podaje, że rosnące zainteresowanie Ferrari silnikami elektrycznymi odzwierciedla strategie rywali włoskiego producenta samochodów. Na przykład Porsche w przyszłym roku planuje wprowadzić na rynek pierwszy całkowicie elektryczny samochód sportowy o nazwie Mission E. Z kolegi Astron Martin rozpocznie w przyszłym roku sprzedaż elektrycznej wersji samochodu Rapide. W tyle nie pozostaje również Bentley, który przedstawił już hybrydową wersję swojego SUV-a i zapowiedział, że do 2025 roku wszystkie jego pojazdy będą oferować elektryczny napęd.