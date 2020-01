Ferie zimowe to czas wzmożonych wyjazdów na wypoczynek poza granice kraju. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najważniejsze informacje, o których warto pamiętać, planując taką podróż.

W niektórych państwach kierowcy mają obowiązek korzystania z opon zimowych już od 1 listopada. Obowiązkowa wymiana opon na zimowe wprowadzona jest na terenie między innymi Austrii, Czech czy Słowacji.

Austria

Na terenie Austrii opony zimowe obowiązkowo stosuje się (przynajmniej na jednej osi napędowej) w okresie pomiędzy 1 listopada a 15 kwietnia. Mandat za naruszenie powyższych przepisów może wynosić do 5000 euro, czyli równowartość około 21 tysięcy złotych.



W Austrii opony z kolcami dozwolone są od 1 października do 31 maja jedynie dla pojazdów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony (pod warunkiem że zostały zamontowane na wszystkich kołach). Regionalnie przepisy mogą jednak wydłużać ten okres. "Kierując pojazd wyposażony w takie opony, musimy stosować się do ograniczeń prędkości - 80 km/h poza terenem zabudowanym i 100 km/h na autostradach – a samochód oznaczyć specjalnym znakiem dostępnym m.in. na stacjach benzynowych" - wskazała GDDKiA.



Na terenie Austrii nie obowiązuje nakaz posiadania łańcuchów śniegowych na wyposażeniu samochodów osobowych. Drogowcy przypomnieli, że wzdłuż wielu dróg ustawione są znaki nakazujące ich używanie w określonych warunkach, dlatego warto mieć je ze sobą.



Lokalne przepisy austriackie określają, jakie wymagania muszą spełniać łańcuchy śniegowe. Muszą one spełniać normy O-Norm 5117 (łańcuchy do samochodów osobowych) i O-Norm 5119 (łańcuchy do pojazdów ciężarowych). "Kierowcy pojazdów o masie powyżej 3,5 tony (np. kampery, busy, autokary, ciężarówki) zobowiązani są do posiadania łańcuchów śniegowych na wyposażeniu pojazdu w okresie od 1 listopada do 15 marca" - dodano.

Źródło: GDDKiA Zimowy wyjazd do Austrii

Czechy

Opony zimowe na terenie Czech są obowiązkowe od 1 listopada do 31 marca. Za jazdę bez takich opon we wskazanym okresie kierowca naraża się na mandat i unieruchomienie pojazdu.

W Czechach łańcuchy na kołach (na osi napędowej) muszą być zamontowane podczas poruszania się na ośnieżonych i odpowiednio oznakowanych drogach - "Zimni vybava".

Źródło: GDDKiA Zimowy wyjazd do Czech

Francja

We Francji opony zimowe nie są obowiązkowe, wyjątkiem są drogi z oznakowaniem nakazującym użycie opon zimowych. Nakaz jazdy na takim ogumieniu obowiązuje w rejonie Alp, gdzie kierowcy powinni również przewozić łańcuchy przeciwpoślizgowe.



Stosowanie łańcuchów śniegowych dozwolone jest tylko, gdy wskazane jest to przez znaki drogowe. Obowiązkowe na drogach oznaczonych jako "Equipements speciaux obligatoires". Nieprzestrzeganie tego przepisu grozi mandatem.

Pojazdy wyposażone w łańcuchy przeciwślizgowe mogą poruszać się z prędkością 50 km/h.

Źródło: GDDKiA Zimowy wyjazd do Francji

Niemcy

W Niemczech obowiązek używania opon zimowych uzależniony jest od warunków panujących na drogach. Nie ma wskazanego okresu, w którym takie ogumienie musi być zamontowane. Jednak jazda autem nieprzystosowanym do panujących warunków atmosferycznych skutkuje mandatem w wysokości 60 euro, czyli około 254 złotych. Jeżeli pojazd utrudnia ruch na drodze, kierujący jest karany grzywną do 80 euro, czyli blisko 340 złotych.



W regionach górskich na terenie Niemiec, w warunkach zimowych, o konieczności używania łańcuchów przeciwślizgowych przypomina specjalne oznakowanie. Pojazd wyposażony w łańcuchy nie może przekraczać prędkości 50 km/h.

Źródło: GDDKiA Zimowy wyjazd do Niemiec

Słowacja

Opony zimowe na ternie Słowacji są obowiązkowe od 15 listopada do 15 marca. Używanie łańcuchów antypoślizgowych jest dozwolone tylko i wyłącznie w przypadku dużego ośnieżenia lub oblodzenia dróg.

Źródło: GDDKiA Zimowy wyjazd na Słowację

Szwajcaria

GDDKiA zwróciła uwagę, że na terenie Szwajcarii sytuacja wygląda podobnie jak w Niemczech. Opony zimowe nie są obowiązkowe (jest to zalecane w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia), jednak kierujący pojazdem, który utrudnia ruch ze względu na nieprzystosowanie samochodu do warunków atmosferycznych, musi liczyć się z mandatem.

Pojazdy wyposażone w opony kolcowane nie mogą poruszać się po autostradach i drogach ekspresowych, z wyjątkiem A2, na odcinku Goeschenen – Airolo (tunel St. Gothard) i A13, na odcinku Thusis – Mesocco (tunel San Bernardino). Maksymalna prędkość jazdy na oponach z kolcami wynosi 80 km/h w terenie niezabudowanym i 50 km/h w mieście.



"Wożenie łańcuchów śniegowych w Szwajcarii nie jest obowiązkowe, ale jest wymagane na drogach oznaczonych znakami 'chaines neige obligatoires'" - wskazali drogowcy.

Źródło: GDDKiA Zimowy wyjazd do Szwajcarii

Włochy

We Włoszech nie istnieje nakaz używania opon zimowych dla całego kraju. Niektóre części kraju mogą wprowadzić jednak własne przepisy, które nakładają obowiązek stosowania ich wraz z łańcuchami na przykład w okresie od 15 października do 15 kwietnia. W regionie Val d’Aoste istnieje obowiązek używania takiego ogumienia lub wożenia ze sobą łańcuchów przeciwślizgowych.



W innych regionach ten przepis jest stosowany w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia i wskazują na niego znaki drogowe. Dozwolona prędkość maksymalna dla pojazdów wyposażonych w łańcuchy przeciwślizgowe to 50 km/h. Używanie kolcowanych opon z kolei przez pojazdy do 3,5 tony dozwolone jest w okresie od 15 listopada do 15 marca.