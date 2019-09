Nawet 15 milionów złotych - o tyle może być tańsza budowa kilometra ekspresówki od autostrady. W przypadku dróg typu S wyższe są również unijne dofinansowania, ponieważ ekspresówka nie generuje dodatkowych przychodów. Różnice między autostradami a ekspresówkami przedstawiono w materiale programu "Raport" w TVN Turbo.

Obecnie mamy w Polsce 1672 kilometry autostrad i 2180 kilometrów ekspresówek. Do 2025 roku ich długość ma wzrosnąć odpowiednio do około 2000 i 4100 kilometrów.

- Program autostradowy planujemy zamknąć do 2025 roku autostradą A2 w kierunku wschodnim do granicy. Natomiast sieć dróg ekspresowych będziemy rozwijać na bieżąco. Liczymy, że w 2030 roku będziemy zbliżać się powoli do zakładanej długości - powiedział Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zgodnie z planami docelowo łączna długość dróg ekspresowych w Polsce ma wynieść blisko 6000 kilometrów.









Autostrady kontra ekspresówki

Jakie są najważniejsze różnice między tymi kategoriami dróg? Zgodnie z ustawą o drogach publicznych droga ekspresowa może mieć jedną lub dwie jezdnie, natomiast autostrada musi być "wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie".

Jeśli chodzi o maksymalną dopuszczalną prędkość, to wynosi ona w przypadku autostrady 140 km/h, w przypadku drogi ekspresowej dwujezdniowej - 120 km/h, a drogi ekspresowej jednojezdniowej - 100 km/h.

Pasy na autostradzie są szersze o 25 centymetrów, ale taki stan już niedługo może ulec zmianie.

Nie ma chętnych na ukończenie części A1 Ani jedna firma nie zgłosiła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostr... zobacz więcej » - Gdy autostrada jest rozbudowana do trzech pasów, a o takich autostradach w Polsce mówimy coraz częściej, to pasy będą zwężane o te 25 centymetrów, które różnią parametry techniczne drogi ekspresowej i autostrady - wskazał Jan Styliński z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

- Z punktu widzenia użytkownika różnice są naprawdę marginalne - dodał.

Co ważne drogi ekspresowe też są budowane w sposób umożliwiający ich rozbudowę.

Najważniejsza różnica: kwestia opłat

Na drogach ekspresowych w szczególnych sytuacjach dopuszczalna jest też budowa skrzyżowań. Dodatkowo, jeżeli ekspresówka prowadzi przez miasto, mogą z niej korzystać autobusy miejskie.

Ponadto węzły na autostradzie są dopuszczalne w odległości minimum 15 kilometrów, podczas gdy na drogach ekspresowych musi to być co najmniej 5 kilometrów.





Polskie autostrady i drogi ekspresowe są drogami bardzo podobnymi, ale dla przeciętnego kierowcy najważniejszy jest fakt, że przejazd ekspresówkami jest bezpłatny.