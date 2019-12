Posłowie uchwalili w piątek nowelę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe przepisy zakładają zwolnienie od podatku PIT i CIT wsparcia na zakup aut elektrycznych.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 430 posłów, trzech było przeciw, a dziesięciu wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Zmiany w podatkach

Pod koniec listopada weszło w życie rozporządzenie w sprawie dopłat do zakupu pojazdów na paliwa alternatywne, w tym aut elektrycznych. Kolejnym krokiem miało być ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie.

Miało to nastąpić w pierwszej połowie grudnia. Ostatecznie ten termin został przesunięty ze względu na to, że dotacje do aut elektrycznych nie zostały zwolnione z podatku dochodowego, co zmniejszałoby wysokość dopłat.

Zakładają one zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych dla wsparcia na zakup nisko i zeroemisyjnych pojazdów, udzielanego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT).

Zdaniem projektodawcy zwolnienie z podatku przyczyni się do zwiększenia zainteresowania wsparciem ze środków Funduszu. Dla projektowanych regulacji przewiduje się podstawowy, 14-dniowy okres vacatio legis.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, z którego będą wypłacane środki, został powołany z dniem 28 lipca 2018 roku. To fundusz celowy dedykowany niskoemisyjnemu transportowi oraz paliwom alternatywnym, zasilany między innymi z tak zwanej opłaty emisyjnej doliczanej do benzyn i oleju napędowego.



Osoby fizyczne, czyli zwykli Kowalscy, będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 30 procent ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego wodorem. Kwota wsparcia dla pojazdu elektrycznego nie będzie mogła być wyższa niż 37 tysięcy 500 złotych, a dla pojazdu napędzanego wodorem 90 tysięcy złotych. Dofinansowaniem będzie mógł być objęty zakup pojazdu elektrycznego, którego cena nie przekracza 125 tysięcy złotych, a w przypadku pojazdu wodorowego - 300 tysięcy złotych.