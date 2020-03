W najbliższy weekend zamknięty dla ruchu będzie blisko 17-kilometrowy odcinek drogi krajowej numer 1 w województwie łódzkim - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Chodzi o odcinek między Kamieńskiem i Radomskiem. Drogowcy wskazali, że zmiany w ruchu mają związek z koniecznością wyburzenia dwóch wiaduktów biegnących nad budowaną trasą.

Prace rozpoczną się w piątek 6 marca o godzinie 21.00, a zakończą w poniedziałek 9 marca o godzinie 6.00.

DK1 Kamieńsk - Radomsko

"Na ten okres wyznaczone zostaną objazdy: dla jadących w kierunku południowym: w Kamieńsku z DK1 zjazd na DW484 do DK91. Dalej DK91 do Radomska skąd obwodnicą należy dojechać do ul. Unii Europejskiej i dalej Łódzką do DK42, którą dojedziemy do DK1" - czytamy w komunikacie.

Analogicznie dla jadących od strony Katowic w kierunku Łodzi.









Ponadto w związku z wyburzeniem wiaduktów na drogach powiatowych: Kamieńsk - Pytowice i Dobryszyce - Blok Dobryszycki, dla okolicznych mieszkańców wyznaczono objazdy, dzięki którym będą mogli przejechać z jednej strony budowanej autostrady na drugą.

"Taki stan rzeczy utrzyma się do czasu oddania nowych wiaduktów. Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, mają stanąć do końca bieżącego roku" - poinformowała GDDKiA.

To nie pierwsze utrudnienia dla kierowców jadących przez województwo łódzkie w ostatnich tygodniach. W połowie stycznia, w związku z wyburzaniem wiaduktów, na weekend zamknięto fragment A1 między Tuszynem i Piotrkowem Trybunalskim.