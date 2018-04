Wykańcza organizm kierowcy i przyczynia się do wypadków drogowych. Obturacyjny bezdech senny to coraz częstszy problem, który powoduje zasypianie za kierownicą. Jego badanie, również wśród polskich kierowców zawodowych, nakazuje Unia Europejska. Materiał programu "Raport" w TVN Turbo.

Najczęściej wynika z budowy anatomicznej, ale sprzyja mu też nadwaga, skłonność do używek a nawet nocne podjadanie. Mowa o obturacyjnym bezdechu sennym, czyli zaburzeniu oddychania podczas snu.

Jeśli kierowca chrapie, to jest niemal pewne, że prędzej czy później będzie cierpiał na bezdech, źle spał i nie dotleniał oraz nie regenerował wystarczająco swojego organizmu.



- Siada nam wszytko. Spada zainteresowanie otoczeniem, zdolności intelektualne czy libido. Wszystko jest nie tak, nie mówiąc o skłonności do nadciśnienia, zawałów, częstoskurczów i wielu chorób metabolicznych. To wszystko jest związane z pogorszeniem się dotlenienia w czasie snu - tłumaczy dr n med. Michał Michalik, specjalista otolaryngologii w Centrum Medycznym MML.



Szacuje się, że w Polsce chrapie ponad 10 mln ludzi powyżej 30 roku życia. Zdecydowana większość z nich, bo aż 80 proc. to mężczyźni. A pod kątem bezdechu badani są u nas tylko kierowcy zawodowi. Unia Europejska chciałaby badać wszystkich. Tak jest na przykład w Niemczech, gdzie takie badania przechodzą wszyscy kandydaci na kierowców kategorii B.

