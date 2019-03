Benzyna mocno podrożeje - prognozują analitycy e-petrol. Z kolei eksperci BM Reflex zwrócili uwagę, że ceny benzyny 95-oktanowej wzrosły średnio o kilkanaście groszy na litrze i już na wielu stacjach przekroczyły poziom 5 złotych za litr. Jak dodali, benzyna "goni" olej napędowy.

Ceny benzyny w kraju rosną od początku marca, ale najbardziej intensywne podwyżki odnotowaliśmy w ostatnim tygodniu zarówno w hurcie jak i w detalu - piszą w komentarzu analitycy BM Reflex. "W ciągu kilku dni ceny benzyny bezołowiowej 95 wzrosły średnio o kilkanaście groszy na litrze i już na wielu stacjach przekroczyły poziom 5 złotych za litr. Niewielkie zmiany, średnio o 2 grosze na litrze obserwowaliśmy w przypadku diesla i autogazu" - podali.

Średnie ceny paliw na stacjach w czwartek ukształtowały się na następujących poziomach: benzyna bezołowiowa 95 - 4,98 zł za litr, bezołowiowa 98 - 5,28 zł za litr, olej napędowy 5,10 zł za litr i autogaz 2,18 zł za litr.

Jakie prognozy?