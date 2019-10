Tegoroczne wyjazdy związane z dniem Wszystkich Świętych będą tańsze niż przed rokiem - informują analitycy rynku paliw. Najtańsze benzyny oraz diesel są na stacjach województwa śląskiego, a autogaz na Podlasiu. Natomiast najdrożej zatankujemy na Mazowszu.

Jak podał w środę e-petrol, z najnowszego badania cen na stacjach paliw w Polsce wynika, że tegoroczne wyjazdy związane ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych będą tańsze niż przed rokiem.

W ostatnim tygodniu października 2018 roku oba gatunki benzyn kosztowały w sprzedaży detalicznej średnio o około 14-16 groszy więcej, olej napędowy był droższy o 16 groszy, a autogaz aż o 58 groszy. Ręce na kierownicy podczas kontroli. Mandat może słono kosztować Trzymanie rąk na kierownicy jest jednym z obowiązków kierowcy podczas kontroli d... zobacz więcej »

"Niewiele dzieje się na stacjach"

Tymczasem "od trzech tygodni niewiele dzieje się na stacjach - detaliczne ceny benzyn i oleju napędowego utrzymują ten sam, stabilny poziom. Popularna benzyna Pb95 kosztuje 4,92 zł za l, Pb98 - 5,25 zł/l za litr diesla trzeba zapłacić 4,93 zł. Symboliczna, jednogroszowa zmiana dotyczy tylko autogazu, który staniał do 1,96 zł/l" - czytamy w najnowszej analizie.



Według analityków e-petrol, aktualnie benzyny oraz diesel są najtańsze na stacjach województwa śląskiego, gdzie kosztują średnio 4,89, 5,15 i 4,90 zł/l (benzynę Pb95 w identycznej, średniej cenie można również tankować w Wielkopolsce). Autogaz natomiast jest oferowany w najniższych cenach na Podlasiu, gdzie jego litr jest przeciętnie sprzedawany po 1,92 zł.



Dodali, że w tym tygodniu najdrożej jest na Mazowszu, na którym najwięcej płaci się za zakup litra Pb95, oleju napędowego i autogazu: 4,95; 4,96 i 2,01 zł/l (tyle samo autogaz kosztuje też na Pomorzu). "Ponadto benzyna 98-oktanowa jest najdroższa na Lubelszczyźnie, gdzie jej litr kosztuje przeciętnie 5,32 zł/l" - wskazali.

Kolejny miesiąc poniżej 5 PLN/l?