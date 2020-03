Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na remont kolejnego odcinka autostrady A4. Chodzi o jezdnię północną na odcinku węzeł Krapkowice - węzeł Kędzierzyn-Koźle.

Termin składania ofert mija 27 marca.

Jak możemy przeczytać w komunikacie, zakres robót obejmuje między innymi opracowanie dokumentacji projektowej remontu jezdni północnej, remont konstrukcji nawierzchni jezdni północnej, a także remont obiektów mostowych.

W trakcie prac kierowcy mogą spodziewać się utrudnień. Drogowcy wskazali bowiem, że remont będzie prowadzony na całej szerokości jezdni północnej, co oznacza, że ruch zostanie przełożony na jezdnię południową.





W lipcu 2019 roku GDDKiA informowała o rozpoczęciu remontu tego samego odcinka, ale na jezdni południowej. Z związku z pracami - jak informowali wówczas drogowcy - ruch był przełożony na jezdnię północną.

Węzeł Niepołomice

We wtorek rano rozpoczęły się utrudnienia na autostradzie A4 w Małopolsce związane z budową węzła autostradowego Niepołomice. Potrwają one do ukończenia prac i oddania do użytku węzła, czyli do 30 czerwca 2020 r.

Jak wyjaśniła Iwona Mikrut, rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w celu wykonania pasów włączenia i wyłączenia ruchu z węzła Niepołomice na autostradę konieczne jest zawężenie pasów ruchu autostrady, odpowiednio dla pasa lewego do 2,75 m z wyłączeniem na nim ruchu pojazdów ciężarowych oraz pasa prawego do 3,5 m, na długości około 800 m.

Budowa węzła Niepołomice na autostradzie A4 trwa od jesieni 2018 roku. Według GDDKiA zaawansowanie prac wynosi 70 proc. - trwały one także w okresie zimowym i nie ma żadnych opóźnień.

A4 Katowice - Kraków

Do końca marca kierowcy podróżujący innym odcinkiem autostrady A4 na odcinku między Katowicami a Krakowem mogą zapłacić mniej za przejazd. Jest jeden warunek. Kierowcy muszą korzystać z automatycznych sposobów płatności: A4Go, Autopay lub Telepass.

Kierowców samochodów osobowych przejazd przez oba punkty poboru opłat kosztuje łącznie 14 zł (płacących tradycyjnie - 20 zł), a kierowców większych samochodów ciężarowych – 60 zł (metodami tradycyjnymi - 75 zł).

Kierowcy zaoszczędzą, w zależności od kategorii pojazdu, od 3 do 5 zł na każdej bramce.

Odcinkiem między Katowicami a Krakowem podróżuje średnio 46 tysięcy pojazdów w ciągu doby.