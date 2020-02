Od 2 marca 2020 roku kierowcy zapłacą więcej za przejazd płatnymi odcinkami autostrady A2 Nowy Tomyśl - Konin - poinformowała Autostrada Wielkopolska. Nowy cennik odzwierciedla realne koszty utrzymania autostrady, wynikające z realizacji niezbędnych inwestycji poprawiających komfort i bezpieczeństwo podróżnych, obsługi kredytów, a także z powodu mocno rosnącej inflacji - tłumaczy spółka w komunikacie.

Zmiana stawek opłat za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem autostrady A2 zostanie wprowadzona 2 marca o godz. 6.00.

Jakie stawki?

Przejazd pojazdów kategorii 1 (pojazdy o dwóch osiach i motocykle) każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady między Nowym Tomyślem a Koninem będzie kosztować 22 zł brutto (obecnie jest to 20 zł).

Opłata dla pojazdów kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami) wyniesie 33 zł. Obecnie jest to 31 zł.



Z 47 zł do 50 zł wzrośnie opłata dla pojazdów kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami).

Z 73 zł do 77 zł wzrośnie opłata dla pojazdów kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami).



Stawki opłat dla pojazdów kategorii 5 (pojazdy nienormatywne) wzrosną z 200 do 220 zł.



Poprzednia podwyżka opłat dla pojazdów ciężarowych wprowadzona została w styczniu 2019 roku. Podwyżka opłat dla kierowców aut osobowych nastąpiła w styczniu 2018 roku.





Skąd podwyżki?

Jak tłumaczy Autostrada Wielkopolska, konieczność zmiany cennika spowodowana jest między innymi "zwiększającą się presją inflacyjną". "Poziom stawek kształtowany jest bowiem w oparciu o realne koszty utrzymania autostrady, obsługi kredytów oraz wieloletni plan remontowy i inwestycyjny" - tłumaczy spółka.

Jak dodała, w ostatnich dwóch latach doszło do dużego, skokowego wzrostu cen realizacji obiektów drogowych. "Najbardziej wzrosły ceny robót ziemnych i podbudów, aż o blisko 10 proc. Ostatnie trzy lata to też duży wzrost wynagrodzeń w sektorze prywatnym, aż o blisko 14 proc." - podkreślono w komunikacie.

Inne odcinki A2

Pozostałym odcinkiem A2 (od Konina do Warszawy) zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Odcinek z Konina do Strykowa jest płatny i kosztuje 9,90 zł (dla samochodów osobowych).