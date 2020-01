Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że oferta Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę fragmentu autostrady A2 w województwie mazowieckim. Chodzi o odcinek od węzła Kałuszyn do węzła Groszki, między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami.

Drogowcy poinformowali, że przekazują dokumentację do Prezesa Zamówień Publicznych do tak zwanej kontroli uprzedniej. "Jeśli do 30 stycznia nie będzie odwołań, a kontrola uprzednia zakończy się bez uwag, podpiszemy umowę" - dodano.

A2 Kałuszyn - Groszki

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa około 12-kilometrowego odcinka autostrady od węzła Kałuszyn do węzła Groszki.

To jeden z trzech odcinków autostrady A2 pomiędzy węzłem Kałuszyn (nazwa robocza Ryczołek), stanowiącym koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego, a początkiem obwodnicy Siedlec.

Źródło: GDDKiA A2 na wschód od Warszawy Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Wybudowany zostanie węzeł Groszki. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Budżet zamawiającego na realizację inwestycji wynosi 530,6 mln zł. Tymczasem oferta firmy PUT Intercor opiewa na około 479,1 mln zł.

Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2023 roku.

Pozostałe odcinki A2

Obecnie budowane są dwa odcinki A2 na wschód od Warszawy. Jest to 5,6-km fragment autostrady od węzła Lubelska oraz 9,2-km fragment trasy od węzła Konik do obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Odcinki te mają zostać oddane do użytku na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2020 roku. Łączny koszt realizacji obu odcinków to około 764,3 miliona złotych.



W przygotowaniu są z kolei odcinki trasy od Siedlec do Białej Podlaskiej (63,5 km) oraz z Białej Podlaskiej do granicy państwa (32 km).

Koncepcja budowy tych odcinków ma być znana w lutym 2020 roku. Realizację obu inwestycji zaplanowano na lata 2021-2024.