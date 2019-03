Odtwórz: Brak mandatu za wyprzedzanie na podwójnej ciągłej. Apel do ministra infrastruktury

W środę rozpoczęły się prace związane z likwidacją nieczynnego punktu poboru opłat na autostradzie A2 w Pruszkowie. "Od lipca kierowcy pojadą bez utrudnień" - poinformował rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki.

Po zakończeniu robót kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Co ważne - jak poinformowała GDDKiA - w trakcie prac "ruch będzie odbywał się płynnie, bez ograniczenia prędkości".

"Punkt nigdy nie działał"

Rzecznik warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska w poniedziałek zwracała uwagę, że "punkt nigdy nie działał i zapadła decyzja, żeby go zlikwidować, aby upłynnić ruch".

- Obecnie kierowcy muszą zwolnić, żeby zjechać na najbardziej zewnętrzne pasy ruchu. Gdy będą zlikwidowane bramki na środku, kierowcy będą jechali na wprost bez zwalniania - dodała.

W środę ruszyła rozbiórka elementów znajdujących się na wyspach segregacyjnych. Następnie zostanie wyremontowana nawierzchnia betonowa i wykonane oznakowanie poziome.



A2 zyska dodatkowy pas

GDDKiA poinformowała w środowym komunikacie, że wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w przetargu na poszerzenie A2 na odcinku od granicy z województwem łódzkim do węzła Konotopa.

"Jeśli nie wpłyną odwołania planujemy podpisać umowę z Transprojektem Gdańskim w kwietniu br. Czas realizacji to 19 miesięcy od dnia podpisania umowy" - wskazano.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie dodatkowych pasów ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2 na terenie województwa mazowieckiego na długości około 43 kilometrów. Jak dodano, projektant wykorzysta pod dobudowę pasów ruchu szeroki pas dzielący, który został wybudowany podczas realizacji autostrady.

Docelowo A2 będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po 4 pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek do granicy województwa mazowieckiego będzie posiadał 2 jezdnie po 3 pasy ruchu.