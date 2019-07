Ośmiu chętnych zgłosiło się do przetargu na przebudowę 22-kilometrowego fragmentu drogi numer 18 z Olszyny do Golnic, tak aby spełniał wymogi autostrady. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że złożone oferty zawierają ceny niższe niż kwota zaplanowana na ten cel przez drogowców.

Ze względu na betonowe płyty i marny stan nawierzchni południowa część drogi krajowej numer 18 jest nazywana przez kierowców "najdłuższymi schodami Europy".

Drugi przetarg

Jak przypomniał rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki, obecne postępowanie jest już drugim. W pierwszym przetargu, który unieważniono w maju, złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizacje tej inwestycji.

- Ponowny przetarg odbył się na nieco innych warunkach. Zmodyfikowany został zakres inwestycji, a kryterium wyboru wykonawcy stanowiła wyłącznie cena, przy ściśle określonych zasadach jakości realizacji inwestycji - wskazał.

W drugim przetargu złożone oferty wahają się od 254 do 303 milionów złotych.



Adamczyk o budowie autostrad w Polsce. "Mamy już 82 procent planowanej sieci" Plan budowy autostrad w Polsce, który zakłada wybudowanie około dwóch tysięcy ki... zobacz więcej » - Po analizie dotychczasowych postępowań przetargowych stwierdziliśmy, że wykonawcy składający oferty najczęściej w takim samym stopniu spełniali dodatkowe, pozacenowe kryteria, co w efekcie sprowadziło się do tego, że o wyborze najkorzystniejszej oferty i tak ostatecznie decydowała cena - wyjaśnił rzecznik.



Dodał, że zdaniem GDDKiA kryteria pozacenowe były traktowane przez wykonawców jako dodatkowe ryzyko, którego spełnienie rodziło określone koszty, a to wpływało na wartość ofert.

A18 do przebudowy

Zadaniem wykonawcy jest przebudowa południowej jezdni obecnej drogi krajowej numer 18 na odcinku 22 kilometrów. Mają przy tym powstać: węzeł autostradowy Żary, oraz między innymi trzy wiadukty, most, a także przejście pod autostradą.



Rzecznik przypomniał, że przebudowa trasy ma na celu dostosowanie jej do standardów autostrady. Chodzi o odcinek o długości 70 kilometrów od Olszyny do Golnic, który został podzielony na cztery odcinki realizacyjne:

- odcinek węzeł Olszyna do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia),

- odcinek od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - tego dotyczy drugi przetarg

- odcinek od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - granica województwa,

- odcinek granica województwa - węzeł Golnice.



Minister opowiada historię z udziałem prezesa PiS. "Pytał, co się tutaj dzieje" Kierowcy od poniedziałku mogą korzystać z trzeciego odcinka obwodnicy Skawiny w... zobacz więcej » W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania DK18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 roku.

Jedna z głównych dróg

Trasa ta zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym.

Obecna DK18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem.

Droga A18 biegnie przez województwa lubuskie i dolnośląskie, od granicy z Niemcami Olszyna–Forst (łączy się tutaj z niemiecką A15 w kierunku Berlina), przez obszar Borów Dolnośląskich aż do węzła Krzyżowa k. Bolesławca, gdzie łączy się z autostradą A4.



Południowa jezdnia A18 jest wybudowana z betonowych płyt, powstała jeszcze w latach 30. XX wieku.