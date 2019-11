Trzy wielkie koncerny motoryzacyjne - BMW, Volkswagen i Daimler - muszą zapłacić w Niemczech łącznie 100 milionów euro kary za zmowę cenową podczas zakupów stali. Grzywnę na producentów nałożyła rządowa agencja do spraw ochrony konkurencji (Bundeskartellamt). Firmy przyjęły grzywnę.

Przez dziewięć lat, od 2004 do 2013 roku, przedstawiciele trzech koncernów dwa razy do roku spotykali się z producentami stali, firmami kuźniczymi i dostawcami systemów. "Wymieniali się informacjami na temat jednolitych stawek za ciągnione wyroby stalowe" - tłumaczy w komunikacie szef Bundeskartellamt Andreas Mundt. W jego ocenie takie praktyki prowadziły do sytuacji, w której eliminowany był czynnik konkurencji cenowej.

Rzadki materiał

Urząd przypomina, że w procesie produkcyjnym koncerny motoryzacyjne korzystają z elementów, które powstają z ciągnionej stali. Są one kupowane zarówno od zewnętrznych firm, jak i wytwarzane we własnych kuźniach. Stal ciągniona służy m.in. do produkcji wałów korbowych, kół zębatych czy drążków sterowniczych. Jej cena stanowi z reguły mniej niż 1 proc. całościowego kosztu samochodu.

Bezprawnie ustalone ceny obowiązywały co najmniej do 2016 roku - podał Bundeskartellamt.



BMW zapowiedziało, że zapłaci grzywnę w wysokości do 28 mln euro. Daimler podał, że musi wnieść opłatę 23,5 mln euro. VW natomiast odmówił komentarza na temat wysokości kary, ale zaznaczył, że z zadowoleniem przyjmuje zakończenie postępowania.