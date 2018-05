"Grzesiek, słyszysz mnie?" 20 lat "Faktów" TVN to także wiele wpadek, gaf i nieprzewidzianych sytuacji

W kwietniu 2018 roku TVN24 był najchętniej oglądanym kanałem informacyjnym w Polsce - wynika z danych Nielsen Audience Measurement. Wśród głównych programów informacyjnych "Fakty" TVN ponownie zostawiły konkurentów w tyle.

W grupie wszystkich widzów (w wieku 4+) liderem wśród stacji informacyjnych w kwietniu była TVN24. Stacja odnotowała średnio 4,11 proc. udziału w oglądalności.

Na drugim miejscu uplasowało się TVP Info (3,42 proc.), a na trzecim Polsat News (1,07 proc.).

Źródło: Nielsen Audience Measurement Oglądalność kanałów informacyjnych w grupie 4+

Także wśród widzów w najważniejszej dla reklamodawców grupie komercyjnej (16-49) na pozycji lidera wśród stacji informacyjnych w kwietniu znalazł się TVN24 (2,11 proc. udziału).

Drugie miejsce zajęło TVP Info (1,24 proc. udziału), a podium zamyka Polsat News (0,63 proc.).

Źródło: Nielsen Audience Measurement Oglądalność kanałów informacyjnych w grupie 16-49

"Fakty" TVN liderem

Kwiecień był także bardzo dobry dla "Faktów" TVN. Jak wynika z danych Nielsena, program w grupie 4+ oglądało w TVN średnio 2,37 mln widzów, co zapewniło udział w rynku na poziomie 20,3 proc. Gdy dodamy do tego wyniki programu na TVN24 BiS, średnia oglądalność "Faktów" wyniosła łącznie 2,54 mln widzów. To przełożyło się na 21,82 proc. udziału.

"Wiadomości" łącznie w TVP1 i TVP Info oglądało w kwietniu średnio 2,26 mln widzów, co zapewniło 17,67 proc. udziału.

"Wydarzenia" we wszystkich antenach (Polsat, Polsat News i Polsat News 2) miały średni udział 16,60 proc., program oglądało średnio 1,87 mln widzów.

Źródło: Nielsen Audience Measurement Główne programy informacyjne - oglądalność wśród wszystkich widzów

Wśród widzów w wieku 16-49 lat na pierwszym miejscu także znalazły się "Fakty" TVN. Program miał 21,35 proc. udziału w rynku, a oglądało go na antenie TVN24 i TVN24 BiS średnio 840 tys. osób.

"Wydarzenia" na wszystkich antenach (Polsat, Polsat News i Polsat News 2) oglądało średnio 698 tys. osób w grupie 16-49, co przełożyło się na 18,24 proc. udziału. "Wiadomości" na antenie TVP1 i TVP Info oglądało średnio 440 tys. osób, co oznacza 10,12 proc. udziału.

Źródło: Nielsen Audience Measurement Główne programy informacyjne - oglądalność w grupie wiekowej 16-49

Wszystkie dane dotyczą oglądalności LIVE +2. Jest to oglądalność na żywo oraz oglądalność przesunięta w czasie (odtworzenia programów w ciągu dwóch dni od emisji).