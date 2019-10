Discovery Communications Europe i Cyfrowy Polsat utworzą wspólnie nową platformę OTT. Zapewni ona widzom szeroki wybór treści i zwiększy dostęp do polskich produkcji - poinformowano we wspólnym komunikacie spółek.

"Discovery i Cyfrowy Polsat podpisały umowę joint venture dotyczącą utworzenia wspólnej platformy OTT dostępnej na rynku polskim oraz na rynkach międzynarodowych. Nowy serwis zapewni widzom dostęp do polskich filmów, seriali, dokumentów, programów sportowych oraz rozrywkowych w jednym miejscu. W ofercie znajdzie się szeroki zakres lokalnych produkcji TVN, Polsatu, kontent zakupiony u zewnętrznych producentów, a także produkcje własne realizowane przez nowy podmiot" - napisano w oświadczeniu.

"Dzisiaj widzowie oczekują łatwego dostępu do ulubionych programów w jednym miejscu. Nasz serwis będzie właśnie taką platformą, umożliwiającą o każdej porze i w każdym miejscu oglądanie najbardziej popularnych seriali, filmów i programów skierowanych do polskiego odbiorcy" – mówi, cytowana w komunikacie, Kasia Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Discovery w regionie EMEA.

Od kilku lat na całym świecie następuje proces agregowania treści, dzięki czemu powstały międzynarodowe serwisy OTT o globalnym zasięgu.

Nadawcy także łączą swoje zasoby, tworząc komplementarne serwisy o lokalnym charakterze, uwzględniające specyficzne potrzeby i upodobania widzów. Discovery realizuje już tego typu przedsięwzięcie na rynku niemieckim.

"To nowe wspólne przedsięwzięcie wpisuje się w naszą strategię międzynarodową. Wierzymy, że właśnie teraz jest najlepszy moment, aby nadawcy telewizyjni tworzyli wspólnie produkty odpowiadające na potrzeby konsumentów. Polscy widzowie mają dostęp do wielu serwisów z produkcjami międzynarodowymi, a nasza inicjatywa będzie dla nich naturalną platformą oferującą polskie treści" – dodaje Kasia Kieli.

"Cieszymy się, że współtworzymy projekt, który może stać się realną konkurencją dla międzynarodowych serwisów. Mamy ambicje, aby platforma oferowała najlepsze i najwyższej jakości rozwiązania technologiczne. Szczególnie ważne jest to, że ten pełen wyzwań projekt może powstać właśnie w Polsce. Dzięki temu polski kontent będzie mógł trafić również do międzynarodowego widza" – podkreśla Maciej Stec, wiceprezes zarządu ds. strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Platforma będzie podmiotem niezależnym biznesowo. Jej skala powoduje, że będzie atrakcyjną ofertą zarówno dla producentów dostarczających polski i międzynarodowy kontent, jak i dla klientów reklamowych. Model biznesowy zakłada otwartą i powszechną dostępność serwisu dla każdego internauty.

Jak poinformowano, platforma będzie otwarta na współpracę z różnymi dostawcami treści. Wspólne przedsięwzięcie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody regulatora. Początkowo będą oferowane usługi AVOD, w dalszej kolejności planowane jest włączenie usług w modelu SVOD.