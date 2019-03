Big Brother wrócił w wielkim stylu. Rekordowy wynik TVN7

Odtwórz: "Ciekawe jest to, co jest za zamkniętym drzwiami"

W trakcie emisji premierowego odcinka nowej edycji Big Brothera TVN7 osiągnął najwyższy wynik oglądalności w swojej historii i był najchętniej wybieranym kanałem w grupie komercyjnej w Polsce.

Średni udział w oglądalności premiery nowego Big Brothera wśród widzów w wieku 16-49 lat (grupa najbardziej atrakcyjna dla reklamodawców) wyniósł 21,6 procent - wynika z danych Nielsen Audience Measurement. Oznacza to, że w czasie emisji TVN7 był kanałem o najwyższej oglądalności w Polsce. "Ciekawe jest to, co jest za zamkniętymi drzwiami". Powrót "Big Brothera" Ludzie pokazują to, co chcą pokazać na zewnątrz w sytuacjach społecznych, natomi... zobacz więcej »

Big Brother w telewizji i internecie

Losy mieszkańców Domu Wielkiego Brata można śledzić na antenie TVN7 codziennie o godz. 20. Dodatkowo od poniedziałku do czwartku oraz w sobotę po godz. 23.00 w TVN7 będzie można obejrzeć "Big Brother Nocą". Z kolei w każdą niedzielę na żywo na antenie TVN7 pojawi się też "Big Brother Arena". W TVN w każdą niedzielę o godz. 18.00 zobaczymy cotygodniowe podsumowanie programu w cyklu "Big Brother Tydzień".

To jednak nie wszystko. Od pierwszego dnia emisji nowej odsłony reality show serwis player.pl umożliwia podgląd na żywo wydarzeń z domu w Gołkowie (CZYTAJ WIĘCEJ). Użytkownicy specjalnie przygotowanego płatnego pakietu "Big Brother Non Stop", oprócz możliwości oglądania czterech równoległych kanałów z transmisją live, będą mieć również dostęp do ekskluzywnych programów dostępnych tylko w player.pl. Ponad 5000 godzin transmisji na żywo oraz 5 cyklicznych programów – w tym "BIG BROTHER 18+", codzienny program ze specjalną selekcją najbardziej kontrowersyjnych i pikantnych scen – pozwoli prawdziwym fanom formatu przez 90 dni na dostęp non stop do wszystkich najciekawszych wydarzeń z Domu Wielkiego Brata. Użytkownicy płatnego pakietu mogą zobaczyć najlepsze momenty z życia uczestników programu wcześniej niż widzowie w telewizji.

Transmisja na żywo oraz treści ekskluzywne dostępne są po wykupieniu jednej w trzech wersji pakietów – na 24 godziny (10 złotych), na siedem dni (20 złotych), na 90 dni (50 złotych). Wszyscy użytkownicy serwisu player.pl mają bezpłatny dostęp (w modelu AVOD) do programów emitowanych codziennie na antenie TVN7.