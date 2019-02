Od piątku nowość dla ponad 20 milionów podatników. Minister: jesteśmy gotowi

Jesteśmy gotowi, by w piątek ponad 20 milionów podatników po wejściu na Portal Podatkowy podatki.gov.pl zobaczyło swój wypełniony PIT - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska.

O północy z czwartku na piątek na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl zostanie uruchomiona usługa Twój e-PIT.

Twój e-PIT

W ramach tej usługi urząd skarbowy przygotuje i udostępni roczne zeznanie podatkowe za 2018 rok każdego rozliczającego się według zeznania PIT-37 i/lub PIT-38. Podatnik będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z zeznania przygotowanego przez administrację skarbową, poprawić je, czy samodzielnie złożyć zeznanie.



- To jest usługa przygotowana w ramach strategii trzy P: proste podatki, przyjazna administracja, przejrzysty system podatkowy - mówiła Czerwińska. - Od jutra zapraszam wszystkich podatników do tego, by z tej usługi, prosty przyjazny e-PIT skorzystać - dodała.



Według niej nowy system "to bezpieczeństwo i pewność" w rozliczeniach podatkowych. Dzięki e-PIT podatki będą bowiem rozliczone "zawsze prawidłowo i zawsze na czas", bo to administracja skarbowa przejmie ciężar za zeznania podatkowe przygotowane przez system. Szybszy będzie też zwrot nadpłaconego podatku - zamiast 3 miesięcy, maksymalnie 45 dni.

TWÓJ E-PIT. WSZYSTKO, CO TRZEBA WIEDZIEĆ

Logowanie do systemu

Zeznanie podatkowe będzie dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia br. na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl. Dostępne ma być także na wszelkich urządzeniach mobilnych, na przykład telefonach.

Po zalogowaniu się za pomocą własnego numeru PESEL oraz podaniu wielkości swojego przychodu w 2017 i 2018 roku podatnik uzyska dostęp do swojego zeznania. Zalogować się można także dzięki podpisowi kwalifikowanemu. W zeznaniu będzie ten sam numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wspierał w poprzednim zeznaniu.



Jeżeli podatnik nic nie będzie chciał zmienić, będzie mógł to zaakceptować i wysłać. Jeżeli będzie chciał skorzystać z ulg lub możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, będzie musiał to zaznaczyć w odpowiedniej rubryce. W podobnym trybie będzie też można zmienić organizację pożytku publicznego, na którą chce się przeznaczyć jeden procent, lub numer konta, na który fiskus ma przesłać zwrot podatku.



Jeżeli jednak podatnik nic nie zrobi i nie zaloguje się na Portal Podatkowy, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane z dniem 30 kwietnia. Jeżeli pojawi się obowiązek dopłaty podatku, urząd skarbowy do końca maja prześle podatnikowi informacje o podatku do zapłaty. Podatnik będzie miał na tę zapłatę 7 dni od uzyskania informacji z urzędu. W przypadku zwrotu podatku, urząd prześle go podatnikowi w ciągu 45 dni.

Zeznanie papierowe