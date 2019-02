Od jutra rewolucja w podatkach. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Rząd i przynajmniej część doradców podatkowych mówi, że zmiana jest historyczna. 15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa, czyli fiskus, udostępni ponad 25 milionom podatników ich wypełnione zeznania podatkowe za 2018 rok. Chodzi o PIT-37, składany w przypadku dochodów z umów o pracę czy umów cywilnoprawnych, oraz PIT-38, dotyczący na przykład zysków z giełdy. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków, można nawet "zapomnieć o PIT".

Oto kilka pytań i odpowiedzi dotyczących rozliczeń w systemie Twój e-PIT.

1. Gdzie znajdę mój e-PIT?

Od 15 lutego na rządowym portalu www.podatki.gov.pl można będzie się zalogować, podając swój nr PESEL (lub NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017, jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2018 r.).

Alternatywą jest skorzystanie z profilu zaufanego, do zalogowania się nie jest potrzebny podpis kwalifikowany.

Zeznanie podatkowe, które tam znajdziemy, można złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia.

2. Czy skorzystanie z usługi Twój e-PIT będzie obowiązkowe?

Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe. Podatnik nadal będzie miał możliwość wyboru dowolnej formy złożenia swojego zeznania podatkowego (także papierowej lub za pomocą systemu e-Deklaracje).



Jeśli decyduje się na inną formę niż Twój e-PIT, nie musi tego zeznania w ramach usługi odrzucać. Dla urzędu skarbowego obowiązujące będzie to zeznanie, które podatnik złoży samodzielnie.

3. Rozliczam się w systemie i jednocześnie wysyłam papierowy PIT pocztą. Co wtedy?

Papierowy PIT ma pierwszeństwo przed tym z systemu e-PIT.

Więc jeśli wypełnimy zeznanie w systemie, a później wyślemy takie samo, lub inne (z uwzględnionymi korektami) w tradycyjny sposób, urząd skarbowy anuluje rozliczenie elektroniczne i będzie uwzględniać tylko rozliczenie papierowe.

4. Co jeśli nic nie zrobię?

Uznane zostanie rozliczenie, które automatycznie zostało przygotowane w systemie. Stąd wypowiedzi szefowej resortu finansów Teresy Czerwińskiej, że w tym roku można "zapomnieć o PIT".

5. Co jeśli wyślę rozliczenie pocztą w ostatnim możliwym terminie?

Ponownie uznana zostaje zasada: PIT rozliczony samodzielnie ma pierwszeństwo.

W momencie, gdy urząd skarbowy odnotuje wpływ samodzielnie wypełnionego PIT-a, to automatycznie zostanie z portalu podatki.gov.pl usunięta propozycja rozliczenia w ramach e-PIT.

6. Małżonkowie chcą rozliczyć się wspólnie. Czy system to uwzględni?

W ramach systemu Twój e-PIT rozliczenie przygotowywane jest zawsze indywidualnie. Bez względu na to, czy w ubiegłych latach rozliczaliśmy się z małżonkiem.

By rozliczyć się wspólnie, jeden z małżonków loguje się do systemu Twój e-PIT, otwiera swoje rozliczone zeznanie podatkowe i po wybraniu odpowiedniej opcji (”rozlicz wspólnie z małżonkiem”) podaje dane autoryzujące małżonka (PESEL współmałżonka, kwoty przychodu z 2017 lub ewentualnie profil zaufany). Na podstawie tych danych system połączy deklaracje i dokona automatycznego wspólnego rozliczenia. Jeśli wszystko się zgadza i nie trzeba nanosić żadnych korekt, wystarczy zaakceptować rozliczenie.

7. Co z ulgami na dzieci?

Jeśli w ubiegłym roku rozliczaliśmy ulgę na dzieci, w tym roku, w systemie Twój e-PIT będzie ona automatycznie wpisana. Dzieci, których dotyczy ulga, weryfikowane są poprzez numer PESEL. Jeśli dziecko przestanie się uczyć (skończy 26 lat) lub stracisz dziecko - system powinien to uwzględniać dzięki numerowi PESEL.

Jeśli komuś dziecko urodziło się dopiero w 2018 r., albo w zeszłym roku zapomniał o uldze na dzieci, nie zostanie ona w tym roku automatycznie uwzględniona i trzeba będzie ją dopisać samodzielnie.

8. Czy inne ulgi i odliczenia podatkowe będą wpisane automatycznie?

Nie. Trzeba je będzie dodać samodzielnie, edytując rozliczenie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową.

Przykładami ulg i odliczeń, które mogą się komuś należeć, a nie zostaną uwzględnione automatycznie przez KAS, są np.: ulga za oszczędzanie na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), ulga rehabilitacyjna, ulga internetowa, ulga na darowizny na cele pożytku publicznego czy kultu religijnego czy ulga dla honorowych krwiodawców.

9. Co z małoletnimi, którzy uzyskali przychody i muszą rozliczyć podatek?

Muszą to zrobić w tradycyjny sposób. System e-PIT nie uwzględnia zeznań podatkowych osób małoletnich.

10. Nic nie robię, system automatycznie uwzględnia rozliczenie e-PIT, okazuje się, że trzeba dopłacić podatek. Co wtedy?

Jeśli podatnik nie zaloguje się na Portalu Podatkowym do 30 kwietnia, wówczas przygotowane w ramach usługi Twój e-PIT zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone. W przypadku dopłaty podatku urząd skarbowy w terminie do 31 maja powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na dokonanie zapłaty. Dopiero od tej daty naliczane będą odsetki.

11. Jak szybko uzyskam zwrot podatku?

Korzystając z usługi Twój e-PIT zwrot przyjdzie w maksymalnie 45 dni (licząc od dnia wysłania zeznania). Jeśli zeznanie zostanie wysłane w tradycyjny sposób, zwrot nadpłaconego podatku przyjdzie w terminie maksymalnie 90 dni.

12. Zaakceptowałem rozliczenie w systemie e-PIT, ale teraz chcę złożyć korektę.

W ramach usługi Twój e-PIT podatnik będzie mieć możliwość złożenia korekty zeznania PIT-37 i PIT-38 – bez względu na to czy składając zeznanie skorzystał z usługi Twój e-PIT czy złożył je w innej formie – elektronicznie przez system e-Deklaracje lub papierowo.

13. Jak przekazać 1 proc. na Organizację Pożytku Publicznego?

W zeznaniu e-PIT automatycznie pozostaje ta sama organizacja, którą wpisaliśmy w ubiegłym roku. Można jednak dokonać korekty i wpisać inną OPP.

14. Czy muszę odebrać PIT od pracodawcy/pracodawców?

Tak, dane z PIT-11 będą potrzebne, by zalogować się na stronę podatki.gov.pl, gdzie Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje za nas zeznanie podatkowe.

W przypadku posiadania profilu zaufanego (którym logujemy się na stronę), nie trzeba nic odbierać od pracodawcy.

15. Co jeśli mam dochody z kilku źródeł?

Tak jak w latach ubiegłych w PIT możemy wpisać kilka źródeł przychodów. Wszystkie one powinny być automatycznie widoczne na deklaracji udostępnionej do wysyłki w ramach usługi Twój e-PIT. Jeśli płatnik (pracodawca) nie przekazał PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia, trzeba je dopisać ręcznie.

16. Jak rozliczyć się z fiskusem w przypadku zysków z giełdy?



W takim przypadku również z pomocą przychodzi fiskus. Rozliczenie giełdowych zysków i strat odbywa się na formularzu PIT-38, który również zostanie udostępniony podatnikom 15 lutego.

17. Prowadzę działalność gospodarczą i mam umowę o pracę. Czy mogę się rozliczyć przez system Twój e-PIT?

Nie. W tym przypadku trzeba albo odrzucić przygotowaną przez system elektroniczną deklarację lub nie wchodzić na portal i rozliczyć się samemu.

Z zapowiedzi ministerstwa finansów wynika, że osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły rozliczać się przez Twój e-PIT od 2020 roku.

18. Kto odpowiada za to, że PIT zostanie źle rozliczony?

Za błędy w zeznaniu elektronicznym podatnik będzie odpowiadał tylko wtedy, jeśli naniesie swoje poprawki. Jeśli bez poprawek zaakceptuje zeznanie wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową, to ona będzie odpowiadać za ewentualne błędy.